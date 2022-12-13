《廣匯論勢－鄭廣復》加息半厘幾成定局，歐元有力升至１﹒０９

《廣匯論勢》聯儲局、英倫銀行（ＢＯＥ）、歐洲央行（ＥＣＢ）及瑞士央行（ＳＮＢ）將

於周四公布議息結果，預期四家央行皆會加息５０基點，換言之，相關貨幣之間的息差不會擴大

，但當中仍以美元利率最高。另外，投資者要留意，聯儲局將於議息後公布最新經濟預測，包括

經濟表現、個人消費開支（ＰＣＥ）變幅、失業率及聯邦基金利率預測。

根據聯儲局９月份發布的經濟預測，加息周期將於２０２３年結束，並於２０２４年開始減

息。當時預測聯邦基金利率目標範圍中值在今年達到４﹒１至４﹒４厘，而１１月份加息後已達

３﹒７５至４厘，若然本周四加幅為半厘，即聯儲局大致以預測的速度加息，如此，其公布的經

濟預測或許就有較大參考作用。



＊聯儲局加息路徑非無跡可尋＊



當局在９月份預測，明年聯邦基金利率目標範圍中值介乎４﹒４至４﹒９厘，即２０２３年

傾向再加息半厘，根據Ｆｅｄｗａｔｃｈ最新預測，聯儲局在明年２月加息０﹒２５厘機會率為

５１﹒７％，利率升到４﹒７５至５厘，５月份才再加息０﹒２５厘，利率升到５至５﹒２５厘

後止步，並預期在９月份減息０﹒２５厘，利率降回４﹒７５至５厘，此外，市場更預期明年

１２月將會再減息０﹒２５厘，利率降到４﹒５至４﹒７５厘。不過，這都是９月時的預測，且

看今次會後會否調整聯邦基金利率前景預測。

雖說市場預期聯儲局最早將於明年９月開始減息，但能否如願最重要還看美國通脹發展，而

非經濟表現，因聯儲局主席鮑威爾不下數次表明會犧牲經濟增長去抑制通脹。今晚美國將會公布

１１月份消費者物價指數（ＣＰＩ），預期按年升幅由７﹒７％放緩至７﹒３％，核心ＣＰＩ按

年升幅亦由６﹒３％放緩至６﹒１％，只要數據反映美國通脹率進一步放緩，市場就不會放過炒

作通脹見頂、聯儲局將會降低每次加息的幅度，以及減慢加息步伐的機會，屆時美元匯價必會受

壓。



＊美國１１月通脹放緩機會較高＊



我不知道市場預期聯儲局傾向在明年９月減息的邏輯是甚麼，但若通脹率每月下降０﹒１個

百分點，到明年９月就下降了０﹒９個百分點（今年１２月至明年８月），屆時通脹率將會降至

６﹒４％。但每月固定下降０﹒１個百分點，機會率高嗎？還是每月出現更大的降幅？美國今年

６月份通脹率為９﹒１％，１０月份已降至７﹒７％，即４個月已下跌了１﹒４個百分點。以

ＣＰＩ近月變動來看，即使１１月份上升１點，通脹率亦只是７﹒５％，若然與１０月份相同，

則通脹率為７﹒２％，換言之，１１月通脹放緩機會較高。

既然預期美元息差優勢不會擴大，美元匯價就難繼續藉著息差而大幅上升，歐元區及英國

１０月份通脹率分別高達１０％及１１﹒１％，但兩地指標利率較美國還要低，未來ＥＣＢ及

ＢＯＥ仍需要持續加息去抑制通脹，當然這仍需看通脹發展。然而，整體上而言，歐元及英鎊兌

美元應已避過了大跌的風險。



＊歐元略破２５０日牛熊分界線＊



技術上，歐元兌美元在１１月初由０﹒９７水平重組升勢，１２月初以來維持在

１﹒０４５０以上收市，且近期已多次升破所謂牛熊分界的２５０日ＳＭＡ（現約

１﹒０５３６），預料短期升至１﹒０９００附近將遇到阻力。從江恩正方形分析，以

０﹒９５３５為起步點，可見１﹒０５３５及１﹒０９３５分別位於水平角及９０度角，兩個都

是重大阻力位（或支持位），目前歐元兌美元處於１﹒０５３５以上，且有蓄勢待發，向上突破

之勢，而以去年１月以來最大跌幅反彈５０％計，匯價將可升至１﹒０９４２，極之接近江恩

９０度角阻力，故有理想相由，歐元兌美元源自今年９月的反彈浪將於１﹒０９５０附近受阻，

回調整固後才會再度上升，屆時１﹒０５３５將成為重要支持位。

英鎊兌美元走勢相似，以去年５月以來的最大跌幅反彈５０％計，匯價將可升至

１﹒２３１７，而１﹒２３８４位於江恩２２５度角，並非強大阻力位，預料進一步升至２７０

度垂直角１﹒２５８４附近才會遇到較大阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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