【新冠肺炎】北京今起恢復旅行社團隊遊及「機票＋酒店」業務

《經濟通通訊社１３日專訊》北京市文化和旅遊局發布通知，即日起恢復旅行社及在線旅遊

企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，通知提出旅行社要疫情防

控指南要求，落實好總體原則、行前管理、行程管理、企業內部管理、應急處置等有關疫情防控

、安全生產和文明旅遊各項措施。（ｅｙ）

