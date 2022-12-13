【新冠肺炎】北京今起恢復旅行社團隊遊及「機票＋酒店」業務

《經濟通通訊社１３日專訊》北京市文化和旅遊局發布通知，即日起恢復旅行社及在線旅遊
企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，通知提出旅行社要疫情防
控指南要求，落實好總體原則、行前管理、行程管理、企業內部管理、應急處置等有關疫情防控
、安全生產和文明旅遊各項措施。（ｅｙ）
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