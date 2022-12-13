【政策風向】彭博：中央經濟工作會議將推遲召開，因受疫情影響

《經濟通通訊社１３日專訊》外媒《彭博》此前稱中國中央經濟工作會議將於本周四（１５

日）召開，但其今日再引述知情人士指，由於北京新型冠狀病毒感染病例激增，將會推遲舉行中

央經濟工作會議，會議何時召開沒有明確的時間表。

北京昨日（１２日）通報新增１０２７例本土感染病例，有網傳照片顯示當地多處發熱門診

大排長龍。（ｅｙ）





