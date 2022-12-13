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13/12/2022 15:15

【大國博弈】路透：中國正制定規模１萬億人幣半導體產業扶持計劃

　　《經濟通通訊社１３日專訊》西方國家陸續收緊對華高階芯片出口，據報道，日本和荷蘭原
則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布限制
措施。中國芯片產業遭遇重大挫折之際，據《路透》最新引述三位消息人士透露，中國正在制定
一項規模逾１萬億元人民幣（１４３０億美元）的半導體產業扶持計劃，這是朝著實現芯片自給
自足邁出的重要一步，也是為了對抗美國旨在減緩中國技術進步的舉措。
　　消息人士指，中國政府計劃在未來五年內推出其規模最大的財政激勵計劃之一，主要以補貼
和稅收優惠的形式，以促進國內半導體生產和研究活動。報道稱，中國半導體相關公司將有權獲
得２０％的採購成本補貼，該計劃最早可能在明年第一季度實施。
　　另有兩名消息人士指，大部分財政援助將用於補貼中國企業購買國內半導體設備，主要是半
導體晶圓廠。據悉，北京方面旨在通過這一激勵計劃，加大對中國芯片企業建設、擴建或現代化
國內製造、組裝、包裝和研發設施的支持。
　　據《彭博》稍早報道，日荷計劃禁止向中國出售能夠製造１４納米或更先進晶片的機械，符
合美國１０月制定的一些出口管制規定。雖然１４納米較市場上的最新技術落後至少３代，但它
已是中國晶片頭號製造商中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）的次佳技術。（ｗｌ）
　
　

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