【新冠肺炎】內地在線醫藥平台開賣輝瑞新冠藥，每盒售２９８０元

《經濟通通訊社１３日專訊》隨著內地放鬆防疫措施，各地實際感染人數暴增，令醫療系統

不堪負荷，非處方類藥品亦一藥難求。據內媒報道，中國在線醫藥平台「１藥網」的Ａｐｐ顯示

，其已開始零售美國輝瑞公司新冠口服抗病毒藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片組合包裝（即

Ｐａｘｌｏｖｉｄ），售價為２９８０元人民幣╱盒，該藥物並非納入醫保，因此病人須自費購

買。

據悉，用戶在咨詢問診後，向導診員回復新冠，即會被分配醫生，由醫生詢問是否已確診新

冠，是否需要購買Ｐａｘｌｏｖｉｄ。醫生強調該藥不能用於預防，僅用於確診患者的治療，需

要用戶上傳核酸或抗原陽性證明後開具處方。上傳抗原陽性照片後，被診斷為新冠病毒感染，即

順利開出Ｐａｘｌｏｖｉｄ處方，每次口服３片，每天兩次，線上付款後可以快遞配藥到家。頁

面信息顯示，下單後２４小時內能夠發貨。

國家藥監局２月份應急附條件批準了該口服新冠抗病毒藥進口註冊。內媒３月報道稱，該藥

物已經進入至少八個省份用於臨床一線。海外數據結果顯示，Ｐａｘｌｏｖｉｄ可以使患者住院

率降低６３％、死亡率降低９０％。１１月，美國聖路易斯衛生健康系統臨床流行病學中心的和

聖路易斯華盛頓大學醫學院的一項研究指出，Ｐａｘｌｏｖｉｄ可將新冠急性期後遺症的風險降

低２６％。

１藥網美股盤前大漲逾三成，現飆３２﹒２％，報４﹒６８美元。（ｗｌ）

