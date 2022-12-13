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13/12/2022 08:56

【內房困局】富力集團創辦人張力倫敦被捕，涉行賄或引渡美國

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內房富力地產（０２７７７）聯合創始人、聯席董事長兼總裁
張力在美國加利福尼亞州被控為取得合同提供回扣遭當地政府通緝。他上月底在英國倫敦被捕，
在當地周一進行引渡聆訊，獲准保釋。
　　富力地產今日發公告澄清，並無就其保釋提供任何保證金，又指於由張力擁有的Ｚ＆Ｌ　
Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　Ｉｎｃ。並無權益，該案件將不會對公司的業務及營運有任何重大不利
影響。
　　另外，富力集團又於官網提到，張力因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供
酒店住宿而被指控涉嫌行賄，集團正針對此錯誤指控採取法律行動。
　
＊張力正面臨引渡程序＊
　
　　現年６９歲的張力被指２０１５至２０２０年間，為了令一個位於三藩市的建築項目獲得許
可，向當地官員行賄，從合約金額中提供回扣，華府要求英國將張力引渡到美國受審。
　　張力已於１１月３０日被倫敦警方逮捕，目前正面臨引渡程序。檢控官Ｍａｒｋ　
Ｓｕｍｍｅｒｓ表示，他對引渡到美國提出了抗辯。張力在引渡聆訊期間並無親身前往法院，只
透過代表律師提出抗辯。法官Ｊｏｈｎ　Ｚａｎｉ周一批准張力以１５００萬英鎊（約１﹒４３
億港元）保釋，也是英國法院有史以來最高的聯合保釋金。他將被關在倫敦一座公寓４３樓，由
保安和閉路電視監控。
　　資料顯示，張力１１月２９日以視像形式參加全聯房地產商會第５次會員大會，張力增選為
商會名譽會長。
　　張力的代表律師表示，受到港交所上市規則所限，富力地產只能支付保釋金其中１０００萬
英鎊，其餘將由張力自行承擔。（（ｃａ）
　

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