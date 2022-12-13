【新冠肺炎】法國外貿銀行：內地明年經濟增長面臨前所未有不確定

《經濟通通訊社１３日專訊》法國外貿銀行周二發表評論指出，在「新１０條」宣布後，中

國放開防疫措施和出入境限制的進程應會加快，但與周邊經濟體相比，疫苗接種率低、醫療資源

有限等問題仍是潛在的風險，甚至有導致政策反復的可能，譬如香港、新加坡和台灣，在放開的

過程中也曾經出現過不同程度的倒退。

該行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，北京政府針對脆弱人群的疫苗接種率目標，仍將會是

衡量中國開放進程中暫停甚至倒退風險的重要指標。

艾西亞指出，明年中國經濟增長前景面臨的不確定性前所未有之高，而在經歷了三年的嚴格

防疫政策後，中國從「動態清零」轉向全面放開的速度以及民眾生活能否平穩過渡，已成為國內

外最受關注的問題，同時也是帶來不確定性的最主要因素。



＊野村：官方陽性數據可能具誤導性＊



野村證券首席中國經濟學家陸挺等最新在報告中指出，官方統計的陽性數據可能具有誤導性

，因為核酸測試規模已經大大縮小。事實上，疫情相關關鍵詞的百度搜索量激增，表明在中國一

些主要城市（特別市首都北京）的感染率激增。

高頻數據顯示流動性和商業活動有所改善，但野村認為，這種改善可能會停滯不前、甚至逆

轉，因為更多的旅行可能會導致Ｏｍｉｃｒｏｎ在冬季在全國範圍內更廣泛地傳播。

不過官媒頻頻引述專家觀點，試圖減輕民眾焦慮。中國工程院院士李蘭娟說，目前奧密克戎

毒株感染以無症狀或輕症為主，佔９５％以上，呼籲民眾無需恐慌。（ｃａ）

