【新冠肺炎】國家衛健委：加強醫務人員保障，合理安排工作任務

《經濟通通訊社１３日專訊》隨著內地放寬防疫政策，當局要求所有醫療機構都要接診核酸

陽性患者，各地醫院面臨著新一輪的考驗，多地醫院傳出因為醫護人員染疫而人手短缺。國務院

聯防聯控機制１３日下午召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒指，近日國家衛生健康委

、國務院聯防聯控機制醫療救治組作出部署，強調要支持醫療機構加強醫務人員工作條件保障，

合理安排工作任務，做好醫務人員健康監測，落實激勵保障政策等。

北京大學第三醫院院長、中國工程院院士喬傑表示，可能從目前的情況來看，南方和北方變

異的病毒株略有不同，北方略微干燥，天氣比較冷，病情略重，但病程基本在５－７天，個例的

重症主要和基礎病有關。

國家婦產疾病中心主任、北京大學第三醫院院長、中國工程院院士喬傑介紹，孕產婦感染新

冠病毒之後總體上發病率和症狀的情況、病程的情況都和普通人群比較接近，症狀主要還是上呼

吸道感染，重症的非常少，病程基本上是５到７天。 對於孕產婦感染新冠病毒之後是不是會傳

遞給胎兒，因為母體有胎盤這樣一個非常好的保護屏障，所以幾乎是不傳染給胎兒的，但初生產

後的媽媽、寶寶在一起要注意隔離，可以母乳喂養。



＊沒有完成疫苗接種的老年人要盡快接種＊



疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，疫苗接種之後要產生保護作用確實需要一定時間，

一般接種疫苗之後能夠產生抗體是在一周到兩周，但是如果要是產生比較高水平的抗體，全程免

疫之後大概在４周左右。加強免疫之後產生抗體的時間更快更短，另外產生的水平也更高。他提

醒老年人要盡快去接種疫苗，這樣才能起到更好的保護作用。

北京醫院呼吸與危重症醫學科主任李燕明補充，老年人是特別需要保護的人群，預防是第一

位的，接種疫苗以後可以明顯降低老年重症發生的機率。李燕明表示，希望老年朋友在現在的情

況下減少外出，不要去人群比較聚集的場所，如果一定要去盡量佩戴口罩，整個過程避免接觸外

界的環境，回來要洗手。

內媒早前報道，圍繞老年人新冠病毒疫苗接種工作，多地已定下目標：今年年底或明年１月

，８０歲以上人群新冠病毒疫苗第一劑接種率達到９０％；６０－７９歲符合條件的目標人群全

程接種率和加強免疫接種率均達到９５％。（ｃａ）

