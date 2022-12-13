《匯市縱橫－蕭啟洪》切忌「Ａｌｌ－ｉｎ」

《匯市縱橫》在這一屆世界盃，確實有不少令人意外及驚喜的賽果，先後有日本和韓國驚天

反勝出線，而日本相繼把決賽周常客的德國踢出局，及後更擊敗強旅的西班牙獲得首名出線，還

有被視為冠軍大熱的阿根廷首場竟然爆冷不敵沙特阿拉伯等，都看得一眾足球迷咬牙切齒，甚至

有些人因為輸球而一怒之下把家中電視機砸了。可以說，這不是熱血，這只會暴露了你控制自己

情緒的能力低而已。



在投資世界中，不可能有「長勝將軍」，即使你是老江湖如著名國際投資者巴菲特亦不可能

在每一項的投資中都能夠得心應手、一帆風順。其實，很多投資者都不知道，以為學懂投資市場

上各式各樣的工具和遊戲規則，再配合一些基本面、技術面、籌碼面，就一定能在投資界中穩操

勝券、笑傲江湖。但原來，擁有一幅成熟的心智比起良好的技術更加重要呢！因此，每一名高明

的投資者都是從失敗的經驗中學習及累積，從而減少重複犯錯，你有否聽過「輸錢皆因贏錢起」

嗎？聽到這，許多人可能會鼻子一酸，眼眶一熱，不過又不是叫你先把財富胡亂輸掉！而是要你

學懂在交易虧損時要具備承擔風險的能力及處變不驚的態度等心理要素。就有如一場足球比賽，

當球隊在落後比分時，你是否有打「逆境波」時的心理準備和應變能力，而今屆日本隊就戲劇性

上演了兩場逆轉勝的神奇之旅。



金融市場從來都是詭異多變的，在這裏集合了世界上最聰明、最頂尖又最狡猾的專業投資好

手，而這些人無時無刻都不停在盤算、玩弄花招、和扭盡六壬如何在市場上為自己賺取最大的回

報。當你身處這個比拼實力、技巧和運氣等的競技場，被這些人包圍著時，可想而知若你一不留

神，真的很容易便成為別人的「點心」了。大家可曾聽過巴菲特有一句名言：「我們喜愛的持有

期就是永遠（Ｏｕｒ ｆａｖｏｒｉｔｅ ｈｏｌｄｉｎｇ ｐｅｒｉｏｄ ｉｓ

ｆｏｒｅｖｅｒ）」，但這不代表他從不賣掉手上股票呢；而他另一句名句「在別人貪婪的時候

我們要恐懼，在別人恐懼的時候我們要貪婪」，相信很多人也聽過，但如何分辨就不是那麼容易

，因為市場上根本沒有人自認貪婪，更加沒有人肯認自己恐懼。所以，在你投資的道路上，如何

分辯「價值投資」，還是「價值陷阱」，真是一大學問。



近日美聯儲官員釋放「鴿派」言論，引發市場對加息放緩的討論，又是否意味著其指標利息

將接近觸頂了嗎？從近期數據可見，除了通脹以外，美國消費狀況比預期都更具韌性。１０月份

零售銷售額按月上升１﹒３％，為８個月以來的最大月度漲幅。鑑於１０月份通脹遠較預期更為

溫和，這意味實質零售銷售額十分樂觀。這可能對多位美聯儲（Ｆｅｄ）官員主張本周將放緩升

息步調的論點構成挑戰。然而，筆者認為，美聯儲的貨幣政策仍會維持「鴿中有鷹」的觀點不變

。即是說，美聯儲將放緩加息速度，但利率頂峰將不得不提高一點，應略高於此前預測的水平，

以防止市場作過度樂觀的猜想。按照現時利率價格顯示，明年Ｆｅｄ應該會繼續加息，頂峰應該

處於５厘，或者介乎４﹒７５厘至５﹒２５厘之間。由於篇幅所限，我們暫且不作討論此舉的對

與錯，有待時間給大家找出結果吧！再說，未來一到兩年，美國經濟存在的不確定性將比以往更

大，因為人們已經開始懷疑美國償還債務和支付利息的能力，加上世界各國的債務如雪球般愈滾

愈龐大，以及大國之間的權力競逐亦與日俱增，不見得短期內大家能夠重拾舊歡。面對著這一投

資環境下，投資者時刻都要警醒自己，具備有「如履薄冰，如臨深淵」之行的心境。故此，我們

應該持有最好的希望，但與此同時，亦要為更加艱難的環境造好準備，切忌做出孤注一擲「

Ａｌｌ－ｉｎ」的決定。



不知不覺，世界盃賽事已經接近尾聲階段了，看誰最終可以擊敗一眾好手，一嘗封王之味？

而當中的球王又是否可圓夢一棒起大力神盃，完成球王最後的拼圖呢？可以說，真是未到決賽最

後一刻，都未知鹿死誰手。



＊本周策略＊



加元：上周建議候高於１﹒３６５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３８５０。



澳元：本周建議候低於０﹒６６００水平買入澳元兌美元，目標０﹒６８００，止蝕

０﹒６４８０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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