《珠玉之論－陳鳳珠》美國繼續打壓內地太陽能企業出口

《珠玉之論》美國商務部表示四間主要的中國太陽能設備製造商將內地生產的組件運去東南

亞組裝，並在東南亞國家出口產品來逃避美國關稅。不過，由於美國總統於６月時曾表示對東南

亞國家出口的太陽能產品實施兩年的關稅寬免，因此美國不會於短期內調升太陽能關稅，但美國

要求進口商尋找替代零件，反映美國仍然有意制裁內地太陽能產品的出口。



美國不斷對內地的出口產品加徵關稅，務求削弱內地於全球的競爭力，但內地今年初亦表示

將會採取一切必要措施維護中國企業的利益，並批評美國的保護主義擾亂及破壞全球供應鏈的穩

定及應對氣候變化。而全球太陽能電站對設備的需求持續增加，雖然近兩年來組件價格高企，但

預期明年隨著組件價格下降，歐洲推動能源安全帶動需求，內地的太陽能設備製造商或會加快全

球布局，改善供應鏈，因此有望繼續擴大全球市佔率。

《安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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