《股壇解碼－戴名》美加息如影隨形，雅生活服務慘成「提款機」

《股壇解碼》美國上周公布的首次申領人數符合預期，ＰＰＩ亦高於預期，連帶密歇根州大

學消費信心指數亦大幅優於預期，市場焦點在周二（１３日）的ＣＰＩ數據和周四（１５日）的

議息結果，雖然市場普遍預期加息０﹒５％，萬一ＣＰＩ數據表現超符預期強勁，聯儲局很有可

能加息０﹒７５％，這樣對市場突如其來的打擊可能引起一波下跌行情，況且局方會採取短周期

加幅大還是長周期加幅少的息率政策還是言之過早，目前美國通脹約在７﹒７％，假若通脹沒有

進一步攀升，估計美國息率最低也要在５﹒５％水平才見頂，但肯定一句是在農曆年前的美股行

情注定不平靜。



＊趁低吸入＊



歐元區的第三季經濟增長向上修訂，表現高於市場預估，作為龍頭的德國也表現優於預期，

加上加拿大央行剛宣布加息０﹒５％，並且不排除會加快加息以壓抑通脹，對比美，加的經濟迅

速復甦，英國暫時是遠遠落後於其他國家，投資者可以在低位吸納歐元和英鎊等待經濟復甦帶領

匯率回升。



＊風向逆轉＊



上周國內防疫政策大幅度放鬆加上人民幣匯價轉強亦無助上證表現。由於國內經濟活動一下

子被激活，市場反應亢奮，全國多個省紛紛有商務考察團外出洽商，而對象則以歐洲和東盟國家

為主，畢竟東盟國家在多個產業範圍都是中國的競爭對手，歐洲方面訂單主要以美國為主，能否

將訂單轉移還是未知之數，但投資者不要對結果過分憧憬。



＊轉勢可期＊



恒指期權購沽比例隨大市抽升而急升至７２：２８的水平，至於牛熊證街貨徘徊在

５４：４６的比例，熊證買少見少之餘，重倉位在不太貼價的２００００點附近，相反牛證最多

新增倉位在非常貼價的１９３００點，表現有點過分進取，由於近期熊證殺完在殺，投資者追入

牛證是小心大市隨時轉勢，剛公布的中原城市指數再度下跌１％，全年累計下跌接近一成半，地

產市道艱苦經營可見一斑，現階段地產相關板塊不宜沾手。



＊股票簡評＊



雅生活服務（０３３１９）主要於中國從事物業管理服務及相關增值服務，集團在中國主要

為中高端物業提供物業管理和相關增值服務，在管物業組合包括住宅物業，商用物業（購物廣場

、寫字樓、多用途綜合體及酒店），以至旅遊地產（主要為靠近旅遊勝地或旅遊景點並同時依託

周邊旅遊資源像湖泊而開發的物業），中期業績顯示收入上升２２％而利潤則下跌７﹒４％，利

潤沒有隨收入增加而上升是對業績有懷疑的地方，投資者要多加留意的是集團母公司雅居樂

（０３３８３）在最近股價急升後竟以近８％的折讓出售約３﹒５％的股權，看來是為母公司雅

居樂籌募資金，由於國內防疫措施已實施一段時期，經濟亦已受到明顯的打擊，房地產相關企業

在苟延殘喘，利用有充足現金流的物管業務來變現是比較有效的辦法，相信碧桂園

（０２００７）這些房地產開發商都會爭相仿傚，畢竟靠賣房維持現金流已經不太現實，加上防

疫措施放寬後對經濟提振作用有多少還是未知之數，比較穩妥的做法是先觀察半年再決定經濟是

否觸底回升，投資者反而要小心最近房地產相關板塊急升後出現配股潮而令到股價轉勢下跌，投

資者現階段不宜追入雅生活服務，合理買入價在７元附近。《資深市場人士戴名》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



＊以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

