【新冠肺炎】李家超：明天起市民不用再掃安心出行並取消黃碼

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官李家超出席行政會議前見傳媒時表示，本港將更新防

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官李家超出席行政會議前見傳媒時表示，本港將更新防

疫措施，明天（１４日）起，市民將不用再掃「安心出行」，但會保留疫苗通行證在部分指定處

所（例如食肆）使用。當局亦會取消黃碼，如果市民確診將是紅碼，若沒有確診則全部是藍碼，

包括入境入人士。

李家超指，政府推行任何防疫措施都是按實際情況、數據和風險評估來決定，確保精準抗疫

，醫務衞生局局長盧寵茂下午會主持記者會，講述最新措施的詳情。李家超相信取消黃碼不會增

加社區病毒傳播風險。



＊與內地通關，首階段冀先加大配額＊



李家超提到，香港經濟及社會活動已動起來和活起來，包括過去星期日（１１日）開通將藍

隧道及跨灣連接路、馬場有國際賽事等。而昨（１２日）起粵港跨境貨車司機可以直接以「點對

點」形式前往作業點提貨或交貨，他相信有關措施可改善貨車司機的工作，對物價亦有幫助。

被問到與內地通關的進展時，他指目標是盡快進行，但要按疫情推進，也要配合內地的防疫

措施，首階段希望先加大配額，如有最新措施會第一時間公布。（ｃｌ）

