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13/12/2022 11:50

【國安立法】黎智英案押後至明年９﹒２５開審，英御狀已離港

　　《經濟通通訊社１３日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，
早前因行政長官李家超提請人大釋法而押後審期，案件今日在高等法院再訊，並由３名《國安法
》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。
　　律政司代表稱，現時人大釋法仍未有定案，申請將案件押後至明年１月３日再訊。辯方指，
英國御用大律師Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ現已離港。法庭聽罷控辯雙方陳詞後，決定先定審期。案件現
定於明年５月３０日進行第一次案件管理會議，９月２５日正式開審。法庭另排期明年５月２日
－３日，聽取辯方的終止聆訊申請，審訊預計需時４０天，至明年１１月２１日審結。
　　代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，入境處已拒絕批出Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ就黎智英案的工
作簽證申請，Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ已經離開香港。彭耀鴻希望案件可在明年１０月開審，以待
Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ在明年９月完成處理天然乳品案。Ｔｉｍ　Ｏｗｅｎ將來港處理上市公司天然
乳品前執董兼聯席主席陳克恩的串謀詐騙及洗黑錢案，該案訂在明年５月２日開審，預計審期為
１００日。
　　黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司同被控一項
串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印、發布、要約發售、分發、展示
及複製煽動刊物罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一
項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英及３間蘋果公司否認四罪。（ｃｌ）（ｚｚ）

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