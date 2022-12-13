【國安立法】黎智英案押後至明年９﹒２５開審，英御狀已離港

《經濟通通訊社１３日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，

早前因行政長官李家超提請人大釋法而押後審期，案件今日在高等法院再訊，並由３名《國安法

》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。

律政司代表稱，現時人大釋法仍未有定案，申請將案件押後至明年１月３日再訊。辯方指，

英國御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ現已離港。法庭聽罷控辯雙方陳詞後，決定先定審期。案件現

定於明年５月３０日進行第一次案件管理會議，９月２５日正式開審。法庭另排期明年５月２日

－３日，聽取辯方的終止聆訊申請，審訊預計需時４０天，至明年１１月２１日審結。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，入境處已拒絕批出Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ就黎智英案的工

作簽證申請，Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ已經離開香港。彭耀鴻希望案件可在明年１０月開審，以待

Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ在明年９月完成處理天然乳品案。Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ將來港處理上市公司天然

乳品前執董兼聯席主席陳克恩的串謀詐騙及洗黑錢案，該案訂在明年５月２日開審，預計審期為

１００日。

黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司同被控一項

串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印、發布、要約發售、分發、展示

及複製煽動刊物罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一

項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英及３間蘋果公司否認四罪。（ｃｌ）（ｚｚ）

