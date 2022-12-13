《經濟通通訊社１３日專訊》澳門藥監局指示藥房對快速抗原檢測試劑及止痛退熱類藥物採
取限購措施。
有聽眾致電澳門電台時事節目表示關注防疫藥物供應情況，藥監局回應稱，已向藥房發出指
引，對相關產品採取限購措施，包括每人每次限購５劑抗原檢測試劑及１盒止痛退熱類藥物。
藥監局稱，政府會分階段向市民發放防疫包，市民毋須過多採購儲備藥物，亦毋須爭購特定
品牌的藥物，可購買同一成分的其他品牌藥物；如市民出現症狀，應按衞生局指引，到社區門診
就診。（ｃｌ）
13/12/2022 13:49
【新冠肺炎】澳門限制市民購買快測試劑及止痛退熱藥物
《經濟通通訊社１３日專訊》澳門藥監局指示藥房對快速抗原檢測試劑及止痛退熱類藥物採
取限購措施。
有聽眾致電澳門電台時事節目表示關注防疫藥物供應情況，藥監局回應稱，已向藥房發出指
引，對相關產品採取限購措施，包括每人每次限購５劑抗原檢測試劑及１盒止痛退熱類藥物。
藥監局稱，政府會分階段向市民發放防疫包，市民毋須過多採購儲備藥物，亦毋須爭購特定
品牌的藥物，可購買同一成分的其他品牌藥物；如市民出現症狀，應按衞生局指引，到社區門診
就診。（ｃｌ）
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