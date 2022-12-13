  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2022 13:49

【新冠肺炎】澳門限制市民購買快測試劑及止痛退熱藥物

　　《經濟通通訊社１３日專訊》澳門藥監局指示藥房對快速抗原檢測試劑及止痛退熱類藥物採
取限購措施。
　　有聽眾致電澳門電台時事節目表示關注防疫藥物供應情況，藥監局回應稱，已向藥房發出指
引，對相關產品採取限購措施，包括每人每次限購５劑抗原檢測試劑及１盒止痛退熱類藥物。
　　藥監局稱，政府會分階段向市民發放防疫包，市民毋須過多採購儲備藥物，亦毋須爭購特定
品牌的藥物，可購買同一成分的其他品牌藥物；如市民出現症狀，應按衞生局指引，到社區門診
就診。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/12/2022
【復常炒D乜】內地復常可望提振經濟　中銀香港隨時發力追落後
人氣文章FOCUS13/12/2022
【FOCUS】陸港通關倒計時　「國策」極限反轉有因
人氣文章財經熱話13/12/2022
【在線醫療股】平安好醫生逆市跌　此關鍵位不容有失！
人氣文章財經熱話13/12/2022
《午市前瞻》專家料恒指年底前見兩萬 受惠放寬防疫攜程望294
人氣文章香港要聞13/12/2022
【新冠肺炎】李家超：明天起市民不用再掃安心出行並取消黃碼
人氣文章大行報告13/12/2022
【大行炒D乜】騰訊、美團、阿里返嚟啦！大行點評價一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金