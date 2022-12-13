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13/12/2022 14:01

【國安立法】《立場》發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權獲准保釋

　　《經濟通通訊社１３日專訊》已停運的《立場新聞》被控串謀發布或複製煽動刊物案，前總
編輯鍾沛權以及署任總編輯林紹桐早前否認控罪，案件今日於區域法院續審，還柙近一年的鍾沛
權申請保釋，獲法官郭偉健批准。另一名被告林紹桐上月已獲准保釋。
　　保釋條件包括現金１０萬元、人事擔保５萬元、交出所有旅遊證件、期間鍾沛權不得接受傳
媒訪問、不得發布或轉發任何被視為危害國家安全的言論、並要交出所有旅遊證件，居於報稱地
址，不得離港，每周要到警署報到等。
　　辯方上月曾要求控方披露原先無被列為證據的資料，經確認後發現涉及１５００頁文件，認
為或會影響盤問方向，打算申請永久終止聆訊，法庭稍後將會處理。
　　本案三名被告依次是公司Ｂｅｓｔ　Ｐｅｎｃｉｌ　（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ）　
Ｌｉｍｉｔｅｄ、鍾沛權（５２歲、無業）及林紹桐（３４歲、編輯），他們共被控一項串謀發
布煽動刊物罪。控罪指，３名被告於２０２０年７月７日至２０２１年１２月２９日期間，在香
港一同串謀和與其他人串謀發布及╱或複製煽動刊物。（ｃｌ）（ｚｚ）

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