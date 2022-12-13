【外圍經濟】天然氣價格飆升，冷空氣為美國東部帶來降雪

《經濟通通訊社１３日專訊》天然氣期貨價格創下１個多月以來的最大漲幅，天氣預報顯示
美國中西部和東部地區正在降溫，有可能減少天然氣的庫存。
１月份交割的天然氣漲幅高達１３％，為１０月２８日以來的最高漲幅，隨後漲幅回落。
分析指，如果天氣預報準確，天然氣供應商可能要提取目前儲存的２３００億立方英尺天然
氣，以滿足截至１２月２３日當周增加的需求，是同期平均水平的兩倍多。（ｒｃ）
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