【外圍經濟】馬斯克捐５７億美元特斯拉股份給自己的慈善基金

《經濟通通訊社１３日專訊》馬斯克在去年１１月向一家不具名的組織捐贈價值５７億美元

的特斯拉股份。根據《彭博社》最新獲得的馬斯克基金會（Ｍｕｓｋ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）

稅務文件，這些股份是捐贈到他自己的基金會。

根據稅務文件，截至２０２１年底，馬斯克基金會持有９４億美元資產，一躍成為美國最大

慈善基金之一。該基金去年向非牟利組織捐贈了約１﹒６億美元。

根據彭博億萬富翁指數，現年５１歲的馬斯克目前個人財富為１６７６億美元。（ｒｃ）

