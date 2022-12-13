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13/12/2022 07:53

歌禮製藥（０１６７２）新冠口服劑Ｉ期研究獲積極頂線數據

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）公布，新冠口服聚合？抑制劑
ＡＳＣ１０在健康受試者中的多劑量遞增Ｉ期研究取得積極頂線數據。
　　該集團指，ＡＳＣ１０是一款創新口服雙前藥，給藥後，ＡＳＣ１０和莫諾拉韋均可在體內
快速、完全轉換為相同的活性藥物ＡＳＣ１０－Ａ，雙前藥策略顯著提升活性藥物ＡＳＣ１０－
Ａ的口服生物利用度。Ｉ期數據顯示，所有劑量的ＡＳＣ１０在中國受試者中安全性及耐受性良
好。（ｗｈ）

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