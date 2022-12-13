【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒６８億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指低開３０６點，報１９５９４點。最高跌
１８２點報１９７１８點，最低跌５３４點報１９３６６點。恒指收報１９４６３點，跌４３７
點或２﹒２％。
北水全日淨流入６３﹒６８億元，增加７５９﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中
國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、阿里健康（００２４１）。
主板成交１５８７﹒５１億元減少２０﹒４％。其中港股通成交５６１﹒８億元，佔總成交
３５﹒４％。
恒生中國企業跌３﹒１２％報６６﹒９８元，北水淨買入２１億元；盈富基金跌２﹒１％報
１９﹒５８元，北水淨買入１７﹒５億元；碧桂園服務跌１６﹒９９％報１９﹒８８元，北水淨
買入６﹒２億元。
美團跌６﹒９５％報１７５﹒４元，北水淨賣出２﹒７億元；中國移動跌０﹒５８％報
５１﹒３５元，北水淨賣出２億元；阿里健康跌２﹒５５％報９﹒１６元，北水淨賣出１８００
萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） ２１﹒０１
盈富基金 （０２８００） １７﹒５１
碧桂園服務 （０６０９８） ６﹒１６
碧桂園 （０２００７） ２﹒０１
新東方在綫 （０１７９７） １﹒５１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒７４
中國移動 （００９４１） －２﹒０２
阿里健康 （００２４１） －０﹒１８
快手 （０１０２４） －０﹒１１
港龍中國地產 （０６９６８） －０﹒１１
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