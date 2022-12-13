《日入而息》本港明起毋須掃安心出行，中央經濟工作會議傳推遲

《今天重點》

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彭博表示中央經濟工作會議將推遲召開，因受疫情影響

李家超稱明天起市民不用再掃安心出行並取消黃碼

盧寵茂稱撤銷對抵港人士黃碼限制，減少住宅大廈強檢；最近確診個案有上升，似乎進入平台階

段；疫苗通行證安排維持不變，可用手機截圖出示；盧寵茂：積極爭取內地通關，疫苗通行證沒

有日落條款；積極爭取與內地通關，疫苗通行證無日落條款

路透表示中國正制定規模１萬億人幣半導體產業扶持計劃

巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）近１３３萬股，套現２﹒６８億元

快狗打車再遭阿里減持９０﹒２６萬股，持股降至１２﹒９７％

吉利（００１７５）建議分拆極氪集團於美國上市

本港新增１３７２１宗確診，再多３７名患者離世

澳門限制市民購買快測試劑及止痛退熱藥物；澳門將允許酒店業場所接待新冠確診者及密切接觸

者

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《即日市況》

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恒指高收１３２點報１９５９６，中芯升近１０％膺表現最佳藍籌

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒０９％連跌兩日，兩市成交半個月低

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《美元匯價》

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靜候美ＣＰＩ數據，市況續膠著

歐元最新報１﹒０５２９╱３３，日圓最新報１３７﹒８２╱８４

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《公司資訊》

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業聚醫療（０６９２９）將優先投入逾４０項在研產品研發及擴產能

ＥＳＲ（０１８２１）建議分拆物流資產在上交所上市

醫脈通（０２１９２）不知悉導致價格及成交量波動任何原因

達勢股份（０１４０５）成本佔收入比例將逐年下降

中木國際（０１８２２）附屬與怡亞通訂立戰略合作協議

億華通科技通過上市聆訊，上半年蝕５９７８萬元人民幣

力寶（００２２６）獨立非執董梁英傑請辭，吳敏燕將接任

易緯集團（０３８９３）３董事辭任，執董胡雄傑任主席

電訊盈科（００００８）２﹒３４億元購ＦＷＤ票據作投資

北大荒（０００３９）獲下令付４７９萬元，呈請可予撤銷

美高梅中國（０２２８２）附屬完成資本重組，獲澳門政府批准

九江銀行（０６１９０）尋授權准發最多４﹒４億股，集資補充資本

１１月抖音及海外版全球吸金超２﹒９億美元續居首，按年增一成

港交所（００３８８）虛擬資產期貨交易所買賣基金保證金利率將設定為３０％

立法會討論將軍澳線列車事故，港鐵（０００６６）出事緩衝器每９年檢查一次

騰訊（００７００）「立式刷掌設備」專利獲授權，身份識別不需露出臉部

碧生源（００９２６）首席財務官王迪轉任副總經理，職務由于洪江接任

太平洋航運（０２３４３）今購回１０５０萬美元可換股債券

ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）執董就違反上市規則接受董事培訓

聯邦制藥（０３９３３）獲恒生銀行授予２億元定期貸款額度；獲交通銀行授予３億元的定期貸

款額度

巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）近１３３萬股，套現２﹒６８億元

亞盛醫藥（０６８５５）治療淋巴瘤研究展示優異早期療效

三葉草生物（０２１９７）完成配售１﹒２８億股，淨籌約５億元

吉利（００１７５）建議分拆極氪集團於美國上市

國壽（０２６２８）首１１個月原保費收入按年微跌０﹒３％

石四藥集團（０２００５）附屬被認定為專精特新中小企業

先健科技（０１３０２）ＩＢＳ冠脈支架完成中國隨機對照臨床研究全部入組

澳博（００８８０）澳娛綜合已完成登記增資，並為其提供４７億澳門元額外資本

香港電訊（０６８２３）與中電（００００２）合營夥Ｔｅｓｌａ推試駕服務及限定優惠

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《國企紅籌》

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申萬宏源（０６８０６）子公司兩訴訟，獲駁回原告起訴

金風科技（０２２０８）售澳洲風電項目４９％股權

中國飛機租賃（０１８４８）出售一架飛機

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《神州民企》

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力量發展（０１２７７）張力案不會對業務營運造成重大不利影響

傳世茂（００８１３）尋求將旗下五隻公司債券整體展期四年

新城控股發行第二支中債增全額擔保中票，規模２０億

龍光（０３３８０）委任德安華的保國武為首席債務管理官

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《中國要聞》

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俄媒表示普京和習近平將在１２月底舉行非面對面會談

廣州車展１２月底復辦，組委會表示為提振信心刺激消費

華微電子前副董事長時隔７年被批捕

最高檢公安部聯合掛牌督辦第二批特大跨境電信詐騙案

大眾旗下斯柯達否認將退出中國：暫未調整戰略

李克強稱中國將進一步擴國內市場開放，保護外商權益

開源證券表示年內社融增速料繼續回落，明年前低後高

人行２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

支付寶加入數字人民幣受理網絡；淘寶分批次開放數字人民幣付款

中印邊境再暴衝突傳有人輕傷，中方稱局勢總體平穩

廣州表示多孩家庭購首套自住房，公積金貸款額度可提高

日本對涉華熱鍍鋅鐵絲作出反傾銷終裁

彭博表示中央經濟工作會議將推遲召開，因受疫情影響

阿富汗一酒店遇襲五名中國公民受傷，中方促確保安全

貴州電網稱存大面積拉閘限電風險，要求鋁廠減產

傳中俄元首本月內視像會晤，中國外交部表示無信息提供

人大前常委于志剛腦出血猝逝，受賄案獲終止審理

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６１％，報１４５２２﹒９６點

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《俄烏開戰》

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澤連斯基提和平三步驟，稱未來一周有重要外交成果

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《國際要聞》

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加州財政部遭網絡勒索組織攻陷，限令平安夜前交贖金

美韓日三國代表在雅加達會晤，共同應對半島核問題

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《外圍經濟》

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ＶＩＸ現死亡交叉，預示標普５００指數短期上升

全球今年取消或推遲債務融資數量增，值７５０億美元

加密貨幣交易平台ＦＴＸ創辦人在巴哈馬被捕

加拿大自然資源部長希望在１０年內建成關鍵礦產項目

天然氣價格飆升，冷空氣為美國東部帶來降雪

摩根大通策略師認為明年第一季度股市有下行風險

日本央行的政策評估可能只會帶來微小調整

美國政府債務利息成本飆升至１０３０億美元

美國銀行預料２０２３年印度綠色投資將達百億美元

肉類價格上升，巴西肉類消費量大幅下降

限制鎳出口被裁定違規，印尼向世貿提出上訴

馬斯克捐５７億美元特斯拉股份給自己的慈善基金

高盛計劃裁員數百人，重組消費者銀行業務

ＣＰＩ公布前夕，加密貨幣市場企穩

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《大國博弈》

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中國在世貿起訴美國濫用出口管制措施限制芯片等貿易

美對中概股審計評估報告傳或年底發布

路透表示中國正制定規模１萬億人幣半導體產業扶持計劃

外交部回應起訴美晶片禁令：各國不能聽任美單邊主義

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《其他消息》

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傳李家超計劃２月率團訪問中東，搶資金搶人才

政府本年度提交２５項法案，李慧琼稱議員非照單全收

李家超稱非常重視播錯國歌事件，將再發信谷歌跟進；正確理解二

十大精神，有助香港實踐一國兩制

林卓廷尹兆堅黃碧雲三泛民議員承認違反立法會特權法

關愛隊要證明愛國愛港，表現不達標可提前解約

《立場》發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權獲准保釋

黎智英案押後至明年９﹒２５開審，英御狀已離港；黎智英涉違國

安法案高院再訊，料討論法律代表檔期

何栢良料１個月後或有條件實現往內地免檢疫通關

傳最快下月初返內地免檢疫，入境只須３日家居監察

深股通額度全日用１７﹒５億元，外資連續三日淨流出；滬股通額

度全日用６２００萬元，外資流出９億元

ＨａｓｈＫｅｙ夥眾安國際拓數字資產等合作夥伴關係

渣打表示維持明年本港經濟增長２﹒４％預測不變

澳洲會計師公會表示五成會計師預測本港經濟復甦，惟樓價跌勢持

續

虛擬資產交易所表示香港在保障投資者方面行得前，令牌照有價值

調查發現不少人在外遊期間染疫，醫生倡出發前打二價疫苗

仲量聯行料明年樓價至少跌５％，促全面撤辣；仲量聯行料明年核

心街舖租金升５％，取消黃碼對本地消費分別不大

中大校董會成立專責小組，就重組校董會諮詢意見

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《新冠肺炎》

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本港新增１３７２１宗確診，再多３７名患者離世

內地通信行程卡停止服務，三大運營商將刪除用戶數據

全國昨增本土陽性僅７４５１宗，續創逾一個月新低

國家衛健委表示加強醫務人員保障，合理安排工作任務

廣西表示陽性人員不需流調不用報備，自覺居家隔離五天

旅遊界表示疫後從業員減半，冀旅行社獲發放復業基金

李家超稱明天起市民不用再掃安心出行並取消黃碼

業界表示取消「安心出行」對飲食及旅遊界有大幫助

法國外貿銀行表示內地明年經濟增長面臨前所未有不確定

澳門限制市民購買快測試劑及止痛退熱藥物；澳門將允許酒店業場

所接待新冠確診者及密切接觸者

田北辰稱取消黃碼等同０＋０，料明年內「全面通關」

田總表示樂見渣馬名額增，３﹒７萬人或已是容量上限

盧寵茂稱撤銷對抵港人士黃碼限制，減少住宅大廈強檢；最近確診

個案有上升，似乎進入平台階段；疫苗通行證安排維持不變，可用

手機截圖出示；盧寵茂：積極爭取內地通關，疫苗通行證沒有日落

條款；積極爭取與內地通關，疫苗通行證無日落條款

徐樂堅稱過去七天平均每日錄１４００２宗確診個案

秦剛稱中國防疫措施將進一步放寬，國際旅行會更容易

內地在線醫藥平台開賣輝瑞新冠藥，每盒售２９８０元

北京今起恢復旅行社團隊遊及「機票＋酒店」業務

國泰（００２９３）歡迎取消黃碼限制等措施，本季增３０００班

客運航班

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