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14/12/2022 07:50

《國金頭條》議息會前通脹數據放緩，美股早盤大幅走高美元受挫

　　《經濟通通訊社１４日專訊》周二（１３日）公布的美國１１月消費者價格指數（ＣＰＩ）
放緩，刺激美股早盤大幅走高，美元受挫。不過，聯儲局同日召開年內最後一次議息會，投資者
仍不確定其風向，美股支持力不足，尾段升幅收窄。
　　美國１１月ＣＰＩ年增７﹒１％，低於市場預期的７﹒３％，明顯低於前值的７﹒７％。核
心ＣＰＩ年增６％，低於市場預期的６﹒１％，前值６﹒３％。雖然通脹數據好轉，但市場相信
不足以改變聯儲局的政策方向。
　　道指盤中一度升７００點，尾盤收紅１０３﹒６點，或０﹒３％，收３４１０８﹒６４點。
納指升１１３﹒０８點，或１﹒０１％，收１１２５６﹒８１點。標普升２９﹒０９點，或
０﹒７３％，收４０１９﹒６５點。特斯拉續跌４﹒０９％，至１６０﹒９５美元，觸及５２周
低點。分析指，受累於中國市場放緩，特斯拉仍有下調空間。
　
＊美匯跌至半年低位金價收復１８００美元＊
　
　　美元在最新ＣＰＩ出爐後下行，美匯指數在紐約尾盤重挫１﹒０４％，至１０４﹒０４，是
半年來最低位。歐元、英鎊兌美元均升至半年來最高。紐約期金收復１８００美元，報每盎司
１８２５﹒５０美元，升１﹒９％，亦是半年來最高價。
　　而美加輸油管道關閉和中國放寬防疫措施等因素，繼續推動油價升至一周高位。紐約期油升
３％，收每桶７５﹒３９美元。布蘭特期油升３﹒５％，至每桶８０﹒６８美元。（ｊｆ）

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