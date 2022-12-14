《國金頭條》議息會前通脹數據放緩，美股早盤大幅走高美元受挫

《經濟通通訊社１４日專訊》周二（１３日）公布的美國１１月消費者價格指數（ＣＰＩ）

放緩，刺激美股早盤大幅走高，美元受挫。不過，聯儲局同日召開年內最後一次議息會，投資者

仍不確定其風向，美股支持力不足，尾段升幅收窄。

美國１１月ＣＰＩ年增７﹒１％，低於市場預期的７﹒３％，明顯低於前值的７﹒７％。核

心ＣＰＩ年增６％，低於市場預期的６﹒１％，前值６﹒３％。雖然通脹數據好轉，但市場相信

不足以改變聯儲局的政策方向。

道指盤中一度升７００點，尾盤收紅１０３﹒６點，或０﹒３％，收３４１０８﹒６４點。

納指升１１３﹒０８點，或１﹒０１％，收１１２５６﹒８１點。標普升２９﹒０９點，或

０﹒７３％，收４０１９﹒６５點。特斯拉續跌４﹒０９％，至１６０﹒９５美元，觸及５２周

低點。分析指，受累於中國市場放緩，特斯拉仍有下調空間。



＊美匯跌至半年低位金價收復１８００美元＊



美元在最新ＣＰＩ出爐後下行，美匯指數在紐約尾盤重挫１﹒０４％，至１０４﹒０４，是

半年來最低位。歐元、英鎊兌美元均升至半年來最高。紐約期金收復１８００美元，報每盎司

１８２５﹒５０美元，升１﹒９％，亦是半年來最高價。

而美加輸油管道關閉和中國放寬防疫措施等因素，繼續推動油價升至一周高位。紐約期油升

３％，收每桶７５﹒３９美元。布蘭特期油升３﹒５％，至每桶８０﹒６８美元。（ｊｆ）

