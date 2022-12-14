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即市新聞

14/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》暫時少作投機，多作觀望

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（１３日）淡友大戶甫開市即努力阻止好友
乘著上晚美股的強勢反攻，破壞他們剛發動了的攻勢。其後傳來港股即將放寬防疫措施的利好消
息，恒指升上１９７０８。可惜重要關口１９４５０似欲從短期支持變回即市阻力，好友見勢退
回低位守關。另一方面，恒指期貨的表現略佳，守於重要關口１９４３４之上。畢竟港股中期形
勢維持顯著向好，每當大市回跌，總會引來中線投資者的買盤。
　　上述重要關口為港股前中期跌浪幅度的０﹒６１８倍反彈水平，能夠企穩於其上，後市將有
條件挑戰６月２８日高位（恒指２２４４９和恒指期貨２２４１３）阻力。因此，本周末前港股
的表現甚具關鍵。由於本周美國有重要數據公布，聯儲局亦會議息，後市向好，還是向淡，實屬
難料。建議大家暫時少作投機，多作觀望。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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