《運籌帷幄－梁業豪》暫時少作投機，多作觀望

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（１３日）淡友大戶甫開市即努力阻止好友

乘著上晚美股的強勢反攻，破壞他們剛發動了的攻勢。其後傳來港股即將放寬防疫措施的利好消

息，恒指升上１９７０８。可惜重要關口１９４５０似欲從短期支持變回即市阻力，好友見勢退

回低位守關。另一方面，恒指期貨的表現略佳，守於重要關口１９４３４之上。畢竟港股中期形

勢維持顯著向好，每當大市回跌，總會引來中線投資者的買盤。

上述重要關口為港股前中期跌浪幅度的０﹒６１８倍反彈水平，能夠企穩於其上，後市將有

條件挑戰６月２８日高位（恒指２２４４９和恒指期貨２２４１３）阻力。因此，本周末前港股

的表現甚具關鍵。由於本周美國有重要數據公布，聯儲局亦會議息，後市向好，還是向淡，實屬

難料。建議大家暫時少作投機，多作觀望。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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