《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫鴿了，鮑威爾能鷹嗎？

《缸邊隨筆》美財長耶倫在周日（１１日）喊了幾聲鴿聲：



１）除非全球經濟出現意外衝擊，否則２０２３年美國通脹將大幅回下；



２）美國有經濟衰退的風險，但這不是降低通脹的必然結果；



３）經濟增長大幅放緩，企業也看到這點，美國在疫後復元得快，多工人重返工作崗位，美

國有個健康的就業市場；



４）為了降低通脹，而且已達到充分就業，故經濟沒有必要像現在這樣快速增長來讓人們重

返工作崗位；



５）她堅信衰退是可以避免的，因為沒有看到工資－－物價出現的ｐｕｓｈ ＆ ｐｕｌｌ

使物價上升的現象。



耶倫這５段鴿語，使道指急升了５００點。但大家可有留意到，耶倫有講過「息」嗎？不是

沒有，是隱隱地講了。



她講２０２３年美國通脹將大幅回下，但在大幅回下前，美通脹怎了？而且要經歷甚麼樣的

行動、情況，美通脹才可大幅回下？答案在她講的第４點。



＊美國已充分就業＊



就是目前美國已充分就業，耶倫是專研美國勞動市場的經濟學家，她講美國已充分就業，就

要相信她。美儲局的工作有兩大目標：



１）維持物價穩定，即是不要通脹，也不要通縮；



２）維持經濟增長，即是要就業市場ＯＫ。



耶倫第４點的表示是：



美就業ＯＫ，即美經濟增長ＯＫ，故加息也可以不會太打擊美經濟增長。如從這角度去演繹

耶倫周日的講話，即是耶倫是鷹還是鴿了？



耶倫周日的講話，也可能是今次美儲局今年最後一次議息會的議決（周四出街）。



就是：



１）美通脹仍高，要加息遏之；



２）美經濟可以捱到再加息，而不致太差。



若是，即是美儲局的鷹勢未改。到時市場會怎樣了？升勢火上加油，還是淋你冷水？



昨晚（１３日）美國公布今年最後一次的ＣＰＩ，１１月ＣＰＩ應是今年６月以來最低的，

至於是在７位還是６位，應不太重要了。市場估的１１月ＣＰＩ中位數是７﹒３％。



紐約聯儲局周一（１２日）發表的月度消費者調查反映，１１月份美國民眾對未來１２個月

的通脹預期為５﹒２％，低於之前一個月的５﹒７％，亦創下２０２１年８月以來調查預測的最

低水平。對未來３年和５年通脹率預期亦有所下降，３年後可以低見２﹒５，而５年內更可低於

２。



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ對昨晚ＣＰＩ數值與標普５００的表現作了個估測，如昨晚美ＣＰＩ是

在７﹒３％，標普５００會升２％至３％。



由今年１月至１１月美股與ＣＰＩ的表現。１２月會如何？昨晚升的機會大，但到周四

（１５日），美儲局議息會議後，美股走向才較重要。筆者買跌，因為：耶倫非鴿，故鮑威爾仍

可鷹，起碼把聲仍鷹，市場會否被嚇到就要看鮑威爾怎鷹叫了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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