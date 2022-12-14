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14/12/2022 17:00

《盤後部署》觀望聯儲局加息取態恒指爭持，港交所遇阻回落可部署

　　《經濟通通訊社１４日專訊》聯儲局公布議息結果前夕，美國勞工部公布１１月份ＣＰＩ，
按年升７﹒１％，升幅低於預期及前值，投資者觀望聯儲貨幣政策立場，昨晚美股僅小幅收高。
港股今天高開１７９點後繼續好淡爭持，同樣觀望聯儲局貨幣政策有否轉變訊號。
　
＊網醫股回吐，教育股翻兜＊
　
　　個別板塊交投暢旺，早前升勢銳不可當的互聯網醫療股陸續散水，阿里健康（００２４１）
上周五觸及１０元後持續回吐，今日最多曾失守８元低見７﹒７５元，全日跌７﹒０９％，報
８﹒１３元，為表現最差藍籌，４日累跌１７﹒２９％。其餘網醫股一同回吐；京東健康
（０６６１８）跌３﹒８４％，收報７７﹒５５元；平安好醫生（０１８３３）跌１０﹒２８％
，收報２５﹒７５元，連跌２日累跌１７﹒４７％；醫脈通（０２１９２）跌１５﹒４８％，收
報１１﹒１４元。
　　教育股再度翻炒，思考樂（０１７６９）早前公布旗下首位達人「文鮮生」將上線抖音直播
間，帶動股價昨日勁升１００％，今日升勢持續，曾高見２﹒４元，全日收報１﹒９元，升
４﹒４％。低殘細價教育股獲追捧；光正教育（０６０６８）升６０％，收報０﹒２８元；成實
外教育（０１５６５）升５２﹒５９％，收報０﹒２０６元；民生教育（０１５６９）升
１３﹒２５％，收報０﹒４７元。
　
＊中國鐵塔飆一成三＊
　
　　中國鐵塔（００７８８）與三大國有電訊商中移動（００９４１）、中聯通（００７６２）
及中電信（００７２８）簽訂５年通訊鐵塔租用協議，刺激股價盤中愈升愈有，全日收報
０﹒９３元，升１３﹒４１％。
　　恒指全日走勢反覆，高見１９８５９，低見１９５２８，上下波幅３３１點，最終全日收報
１９６７３，升７７點或升０﹒３９％，主板成交１３６３﹒６４億元。國指收報６７０２，升
４７點或升０﹒７１％。科指收報４２３７，升１４點或升０﹒３４％。
　
＊聯儲局聲明料差極有限＊
　
　　港股於聯儲局公布議息結果前維持觀望，升不上亦跌不下，於１９５００附近爭持。聯儲局
主席鮑威爾會後聲明將會左右明日美股走勢，亦預期將會為港股後市能否上試２００００大關提
供指引。最新１１月美國通脹進一步回落，ＣＰＩ升幅低於預期，加大市場憧憬鮑威爾放鴿預期
。以目前估計，聯儲局即使未有進一步放鴿，最差亦會維持現行貨幣政策取態（不會加大力度）
，故料股市跌幅有限；若進一步給出減慢加息時間表，則恒指有望再次逼近２００００大關。
　　港交所（００３８８）與恒指走勢相似，近期升抵牛熊線，今日突破後遇阻，但隨港股日均
總成交維持１１００億元以上，料港交所中線走勢向好，建議回落至２０天線至１０天線，即
３１２至３３２元之間部署。（ｈｃ）

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