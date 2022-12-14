  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2022 14:33

【外圍經濟】英國鐵路工會周二發起大罷工，全國列車班次只剩兩成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》英國鐵路勞資談判破裂，工會周二（１３日）動員４萬名鐵路
工人，發起連串罷工，爭取加薪等待遇。全國大部分列車服務一連兩日延誤，班次只有平時的２
成，工會呼籲乘客減少非必要出行。
　　工會秘書長林奇要求與首相辛偉誠會面，但政府表示無意介入是次勞資糾紛。國家統計局數
據顯示，全國多個工會陸續發起罷工，今年１０月損失４１萬個工作日，是１１年以來最多。
（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/12/2022
股神沽貨殺傷力漸減　比亞迪何時買入時機最佳？
人氣文章財經熱話14/12/2022
【國策扶持】沖喜因素漸失　中芯仍須靜待吸納時機
人氣文章FOCUS14/12/2022
【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後
人氣文章財經熱話14/12/2022
中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　急彈之後點部署？
人氣文章大行報告14/12/2022
【大行炒D乜】麥格理點評李寧、安踏與申洲　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話14/12/2022
《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場 鐵塔國營項目盈利有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金