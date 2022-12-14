【外圍經濟】英國鐵路工會周二發起大罷工，全國列車班次只剩兩成

《經濟通通訊社１４日專訊》英國鐵路勞資談判破裂，工會周二（１３日）動員４萬名鐵路
工人，發起連串罷工，爭取加薪等待遇。全國大部分列車服務一連兩日延誤，班次只有平時的２
成，工會呼籲乘客減少非必要出行。
工會秘書長林奇要求與首相辛偉誠會面，但政府表示無意介入是次勞資糾紛。國家統計局數
據顯示，全國多個工會陸續發起罷工，今年１０月損失４１萬個工作日，是１１年以來最多。
（ｊｆ）
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