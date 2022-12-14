《台股攻略－黃振宇》通脹數據回落，台股隨美股上揚

《台股攻略》美國公布１１月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增７﹒１％，低於市場預期的

７﹒３％，美股三大指數同步上揚，台股今日（１４日）高開高收，電子權值股、塑化及汽車等

傳統產業股同步受捧，指數最終以高位１４７３９點收市，升２１６點，成交金額為

１８９３﹒３１億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入１６０﹒４４億元。

電子權值股方面，台積電收４８０﹒５元，升１﹒９％；聯發科收７１８元，升１﹒３％；

國巨、瑞昱、聯詠、研華及華碩等產業指標股同步走揚，均升２﹒１％至４﹒５％；矽力－ＫＹ

重返５００元關口，升８﹒１％。設計ＩＰ相關股的Ｍ３１漲停，晶心科、力旺、智原及世芯－

ＫＹ均升５﹒３％至６﹒７％。電腦板卡股亦獲資金追捧，麗臺、華擎及撼迅均漲停，映泰、精

英、承啟及技嘉均升４％至７％。驅動ＩＣ相關股的晶宏、天鈺、聯詠及普誠均升超過３％。多

家車商明年起將調升新車售價，上市汽車類股指數升超過３％，裕隆升２﹒８％，裕日車升

４﹒１％，和泰車升５％，汽車零組件股的瑞利亮燈漲停，為升、東陽、大億、耿鼎及車王電均

升１﹒８％至４﹒７％。台塑四寶同步上揚，台塑化升２﹒２％，南亞升１﹒８％，台化升

１﹒６％，台塑升１％。然而昨日（１３日）走強的鋼鐵股威致跌６﹒１％，海光、聚亨、新鋼

及新光鋼均跌２％至４％。

美國通脹數據回落，短期利好大市投資氣氛，但本周多國將舉行議息會議，預期台股將跟隨

外圍股市震盪。投資方面，宜選股不選市，投資者可留意走勢較強的電子股，以及受惠基礎建設

需求的鋼鐵股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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