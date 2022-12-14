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即市新聞

14/12/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》為何淡友大戶至今仍不大舉反攻？

　　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、
地產建築業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
九龍倉置業（０１９９７）、金沙中國（０１９２８）與海豐國際（０１３０８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股份，則宜首選貝殼（０２４２３）、理想汽車（０２０１５）與網易（０９９９９）。
　　今早（１４日）港股雖見高開，表現未算理想，三大指數皆跑輸美股。其後好友努力嘗試再
攻，惟高位的沽壓不輕。現時恒指熊證重貨區位於２００００－２００９９，涉及４０隻熊證，
累積了５５２４億份街貨量。若恒指被推高至２００９９，將合共有７８隻恒指熊證被強制性收
回，產生１６１４張恒指期貨好倉的殺傷力。另一方面，恒指牛證重貨區現位於１８５００－
１８５９９，由於距離恒指現水平太遠，被殺倉的可能性暫時不高，亦解釋了為何淡友大戶至今
仍不大舉反攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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