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14/12/2022 09:00

【虛幣世界】美國１１月ＣＰＩ升７﹒１％，分析料比特幣接近底部

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國１１月通脹放緩，當月消費者物價指數按年上升７﹒１％
，升幅較１０月份的７﹒７％急速放緩，加密貨幣普遍攀升，比特幣最近價格為１７７００美元
水平，在過去２４小時內上漲了３﹒２％，Ｐｌｕｔｏ聯合創始人兼首席執行官雅各布桑斯伯里
　（Ｊａｃｏｂ　Ｓａｎｓｂｕｒｙ）　表示，通脹的支撐已經被打破，畢竟ＣＰＩ　數據是尾
隨指標。Ｓａｎｓｂｕｒｙ補充指，這對比特幣和加密貨幣以及其他風險資產來說是一個良好的
跡象，他強調並不是說加密貨幣市場的底部已經完全形成，但從今天低於預期的ＣＰＩ數據來看
，很明顯與底部非常接近。
　　另外，以太幣約企穩１３００美元水平，也較周一同期上漲　３﹒４％。大多數其他主要加
密貨幣都呈升勢，基礎層網絡Ａｖａｌａｎｃｈｅ的代幣ＡＶＡＸ和軟件平台代幣
Ｃｈａｉｎｌｉｎｋ最近分別上漲５﹒８％和３﹒２％；衡量加密貨幣表現的指數
ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數（ＣＤＩ）　最近上漲了近　２﹒４％。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７７９４﹒８０元（美元．下同），升０﹒１１％
（２４小時比較）；以太幣現報１３２３﹒７９元，升０﹒２４％；艾達幣報０﹒３１４６元，
升０﹒１３％；瑞波幣報０﹒３９４１元，跌０﹒３０％。（ｕｌ）
　
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