《談國論企－黎偉成》境內通行基本復常促內需經濟

《談國論企》中國國務院聯防聯控機制綜合組於２０２２年１２月１２日，通知中國信息通

信研究院在１３日零時起正式下線「通信行程卡」，使境內民眾出行特別是跨域出行復常，方便

上班工作、餐飲住宿、購物旅行和強化商務洽談等活動，成強化投資、就業和消費等內需動力，

國民經濟當更快重納穩中有進軌道。只要境內的復常政策和工作，未促疫情再惡化，相信政府很

快會有序放寬境內外雙向的人流、物流交往，經濟有更大的成長動力。



＊活人流增消費擴內需促投資保就業＊



這是緊接著１２月７日的《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（即「新十

條」），國務院聯防聯控機制綜合組的一個新的和十分重大舉措，特點是由「不得採取各種形式

的臨時封控」等解封，提升至基本完全放寬居民、人員的出行、交往，加快擴大社會各方面活動

和行為以復常的政策和措施，不僅在相當程度顯示中國的防疫控疫取得重大的階段性積極和良好

的效益，更使經濟社會得溢不淺，重點有：

（一）中國政府自２０２０年相當積極、主動、嚴格防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症，

使人流、物流以至整體經濟社會的發展動力受到頗為嚴重的制約，如今防控基本達預期之效，相

關措施會促進人流、物流的交往，更有利於社會消費品零售迅有較快的提升，刺激企業的經營和

投資，造就更多的職位和增加勞工的收入，是為一個良性的循環。

尤其是國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議議決要促投資帶消費增就業等

作為擴大有效需求，和人行再降準，冀國民經濟降壓和保恢復穩態，如今再按疫情的最新變化而

優化控疫措施，促經濟的政策和做法當會產生更好的成效。

但政府的優化疫情防控措施，乃於２０２２年１２月中旬出台，所產生的良性影響需時，效

益也就只能夠在２０２３年一季度體現出來。中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年前三季度

的增幅達３％，其中三季度同比增長３﹒９％、二季度僅增０﹒４％和一季度升幅４﹒８％，而

１０月份及１１月份的發展只是保持相對穩勢，全年升幅難寄以厚望。

要指出者，為（二）國務院聯防聯控機制綜合組的最新優化疫情防控措施，主要是集中於境

內而為之，不是針對境外的做法，理由為（Ｉ）美國、歐洲等地的疫情仍然嚴重，特別是冬季的

高峰期，很有可能進一步惡化，故中國會通過香港作為重要渠道對入境人流作有限度的放寬，而

估計在物流有放寬得多一點，確保「外防輸入」。

更重要的，是（ＩＩ）歐美經濟和商品需求仍然低迷，使中國製造業採購經理指數ＰＭＩ中

的出口新訂單指數，於２０２２月年１１月份回落至４６﹒７，和環比下跌０﹒９個百分點，止

住１０月份環比略升０﹒６個百分點之態，顯示製造業出口新訂單在四季度保持三季度不斷轉差

劣態。此為中國還是集中於刺激內需政策重點之所在。

估計中國會繼續高度留意美國及歐洲的疫情，把握適當的時機，適當地放寬各地的人員赴華

，特別是商務、公務有關的人士，有助於提升中國的經濟發展力度。



＊宜適時適度按境內外疫情的變化作調整＊



至於（三）疫情的防控，仍然是現時及未來一個不短階段最首要的任務。中國政府在堅持原

則、方針和政策的同時，還按照不同時候、不同環境、不同需要，靈活、及時地作出政策性措施

的調節，使政策得以更好的實施和更佳的效益，是一個十分良性和有益的變化，由是政府現時按

疫情優化和放寬境內的防控措施，亦需要緊隨境內外的疫情最新的變化作出適時適度的調整。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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