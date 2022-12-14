《異動股》中國鐵塔升近１０％，獲三大國有電訊股租用通信鐵塔

《經濟通通訊社１４日專訊》中國鐵塔（００７８８）現價升９﹒７６％，報０﹒９元，該
股成交約２﹒１０億股，涉資１﹒８３億元。
中電信（００７２８）公布，向中國鐵塔租賃通信鐵塔及相關資產，明年度關聯交易預計年
度上限為７１０億元人民幣，其中相關資產租賃費及租賃負債利息費用於明年度上限為１９０億
元人民幣。
中移動（００９４１）公布，向中國鐵塔租賃通信鐵塔及相關資產，明年日常關連交易預計
上限金額１０００億人民幣。
中聯通（００７６２）公布，批准與中國鐵塔簽署商務定價協議及服務協議，當中鐵塔租賃
確認使用權資產價值約３５５億元人民幣，構成主要交易。
有關協議有效期為５年，自明年１月１日開始，並將於２０２７年１２月３１日結束。
現時，恒生指數報１９７７１，升１７４點或升０﹒８９％，主板成交３３０﹒２４億元。
國企指數報６７２５，升７１點或升１﹒０７％。恒生科技指數報４２５０，升２７點或升
０﹒６５％。
即月期指新報１９８１７，升１２８點，高水４６點。即月國指期貨報６７４７，升５８點
，高水２１點。即月科指期貨新報４２６１，升１５點，高水１４點。
上證綜合指數報３１８０，升４點或升０﹒１３％，成交１０５０﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１１３３５，升１１點或升０﹒１０％，成交１６１９﹒７２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國鐵塔（００７８８） ０﹒９０元 升９﹒７６％
中移動（００９４１） ５１﹒４０元 跌０﹒１０％
中聯通（００７６２） ４﹒６６元 跌０﹒８５％
中電信（００７２８） ３﹒２４元 跌０﹒９２％
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（ｈｃ）
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