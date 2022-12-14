  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/12/2022 10:07

《異動股》中國鐵塔升近１０％，獲三大國有電訊股租用通信鐵塔

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國鐵塔（００７８８）現價升９﹒７６％，報０﹒９元，該
股成交約２﹒１０億股，涉資１﹒８３億元。
　　中電信（００７２８）公布，向中國鐵塔租賃通信鐵塔及相關資產，明年度關聯交易預計年
度上限為７１０億元人民幣，其中相關資產租賃費及租賃負債利息費用於明年度上限為１９０億
元人民幣。
　　中移動（００９４１）公布，向中國鐵塔租賃通信鐵塔及相關資產，明年日常關連交易預計
上限金額１０００億人民幣。
　　中聯通（００７６２）公布，批准與中國鐵塔簽署商務定價協議及服務協議，當中鐵塔租賃
確認使用權資產價值約３５５億元人民幣，構成主要交易。
　　有關協議有效期為５年，自明年１月１日開始，並將於２０２７年１２月３１日結束。
　　現時，恒生指數報１９７７１，升１７４點或升０﹒８９％，主板成交３３０﹒２４億元。
國企指數報６７２５，升７１點或升１﹒０７％。恒生科技指數報４２５０，升２７點或升
０﹒６５％。
　　即月期指新報１９８１７，升１２８點，高水４６點。即月國指期貨報６７４７，升５８點
，高水２１點。即月科指期貨新報４２６１，升１５點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３１８０，升４點或升０﹒１３％，成交１０５０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３３５，升１１點或升０﹒１０％，成交１６１９﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國鐵塔（００７８８）　　０﹒９０元　升９﹒７６％
　　中移動（００９４１）　　５１﹒４０元　跌０﹒１０％
　　中聯通（００７６２）　　　４﹒６６元　跌０﹒８５％
　　中電信（００７２８）　　　３﹒２４元　跌０﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/12/2022
【國策扶持】沖喜因素漸失　中芯仍須靜待吸納時機
人氣文章FOCUS14/12/2022
【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後
人氣文章財經熱話14/12/2022
中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　急彈之後點部署？
人氣文章大行報告14/12/2022
【大行炒D乜】麥格理點評李寧、安踏與申洲　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話14/12/2022
《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場 鐵塔國營項目盈利有限
人氣文章開市Good Morning14/12/2022
林家亨：市場漸消化股神減持比亞迪影響　待明年初淡季吸納較值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金