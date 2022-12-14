《新股上市》３Ｄ　ＭＥＤＩＣＩＮＥＳ－Ｂ暗盤每手賺逾千元

《經濟通通訊社１４日專訊》３Ｄ ＭＥＤＩＣＩＮＥＳ－Ｂ（０１２４４）明日（１５日
）掛牌，輝立暗盤收報２８﹒９５元，較招股價２４﹒９８元高出１５﹒８９％，以每手５００
股計，不計手續費，每手帳面賺１９８５元。耀才暗盤現報２７﹒８元，高招股價１１﹒２９％
，每手帳面賺１４１０元。
該股公開發售獲超額認購４﹒９７倍，一手中簽率２５﹒０１％，認購７手穩中一手，以招
股價２２﹒９６元至２６﹒２４元範圍之中間偏上水平定價。（ｅｄ）
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