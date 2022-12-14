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14/12/2022 16:43

【新冠肺炎】工信部：引導精準投放，努力緩解買藥難問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》工信部消費品工業司副司長周健在國務院
聯防聯控機制發布會介紹，總體看，中國新冠治療藥物產能能夠滿足患者用藥需求。隨著近期患
者數量增加，用藥需求激增，部分地區、部分品種出現了緊缺。充分發揮新型舉國體制優勢，千
方百計推動企業迅速穩產達產、擴能擴產，加大重點藥物市場供給，引導合理有序精準投放，努
力緩解買藥難問題。
　　一是聚焦重點，全力以赴保障穩產達產。針對《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》《
新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》中相關藥物的生產企業，進一步加大生產要素保障，將有
關生產企業和重點配套企業全部納入白名單，確保生產供應穩定有序。派出駐企特派員，會同當
地有關部門，保障重點藥品生產供應，及時幫助解決物流、用工、用水、用電、原材料采購等困
難問題，支持企業加班加點、爭分奪秒，開足馬力，迅速進入滿負荷生產狀態。
　　二是多措並舉，加快推進重點企業擴能擴產。幫助企業「一藥一策」制定增產擴能方案，通
過技術改造、新建生產線和委托生產等方式，想方設法挖掘現有產能，進一步提高產品產量。指
導企業科學改進生產工藝，提高生產效率。將解熱鎮痛藥作為重點，堅持日調度、周報告，建立
應急值班值守和快速響應機制，千方百計提高產量。
　　三是精準投放，確保重點人群用藥需求。搶購與囤藥，會導致真正需要藥物的患者購藥困難
，面對當前的大量需求，藥品的精準投放是解決資源錯配、避免藥物浪費的關鍵。優先保障醫療
機構、養老院等重點場所藥品供應。同時，組織大型網上藥店開發患者線上購藥平台，經實名認
證、上傳抗原檢測證明，可及時向患者配送藥品。

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