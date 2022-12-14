《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場，鐵塔國營項目盈利有限

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報１９７３０，升１３４點或０﹒６９％，主

板成交７４７﹒９１億元。恒生中國企業指數報６７１６，升６１點或０﹒９２％。恒生科技指

數報４２２５，升２點或０﹒０６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２４﹒６元，升６﹒２元或１﹒９５％，成交３６﹒３５億元

；美團收報１８２﹒８元，升３﹒８元或２﹒１２％，成交２２﹒３１億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８９﹒８元，升１﹒４５元或１﹒６４％，成交１８﹒２５億元。恆安國際（０１０４４）升

５﹒３４％，收報３９﹒４５元，成交１﹒０３億元。阿里健康（００２４１）跌８﹒６９％，

收報７﹒９９元，成交１４﹒４１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊連敬涵：聯儲局鴿派立場推升恒指＊



美國１１月份通脹進一步放緩，年升幅７﹒１％低於預期及前值，隔晚美股小幅收高，對港

股刺激作用不大，恒指維持１９５００上下爭持。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通

訊社》表示，市場已預期聯儲局將於今晚宣布加息０﹒５厘，因應通脹進一步放緩，市場更期待

聯儲局主席鮑威爾會後聲明會更加鴿派，如有更鴿派言論，將對美股及港股有更大刺激作用，屆

時恒指才有望再戰２００００大關。



＊中鐵塔升幅或難以維持＊



中國鐵塔（００７８８）與三大國有電訊商簽訂５年鐵塔租用協議，其中與中移動

（００９４１）明年日常關連交易預計上限金額達１０００億人民幣，中國鐵塔上午曾急升超過

２０％。連敬涵指消息短期對中鐵塔股價有刺激作用，但急升後料有不少蟹貨出籠，未持有者不

宜過分期待，不排除升幅轉眼即逝，而市場上亦另有更值得留意股份。

連敬涵提到中國鐵塔並非嶄新業務，市場熟悉其運作，而且國營項目帶來盈利有限，預計消

息利好作用難持久，建議投資者宜審慎看待。（ｈｃ）

