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16/12/2022 16:14

【專訪】施永青：美國遏華難改，中國反制需展示容人之量

　　《經濟通通訊社１４日專訊》從貿易戰到科技戰，隨著日曆即將翻至２０２３年，全球風險
管控顧問公司ＣｏｎｔｒｏｌＲｉｓｋｓ警告，「中美關係是２０２３年企業面臨的最大地緣政
治風險。」
　　對於中美關係，中原集團創辦人施永青接受《經濟通通訊社》專訪時表示，美國阻止中國崛
起立場難改，但只要中國向全球展示容人之量，美國抵制中國會愈來愈困難；對於推動人民幣國
際化，他更有另類招數。
　　他指，美國未來與中國切割的程度，其實視乎「代價」和「好處」兩本帳：當中國懂得見招
拆招，例如在特朗普出任總統時大興貿易戰時，中國便將貿易夥伴轉至歐盟、進而東盟乃至一帶
一路國家，令美國最終發現，制約中國就是制約自己，從而縮小制約範圍；相反，當美國發現跟
中國切割的效果愈來愈好，就會不斷加碼。
　　他續稱，要應對美國惡意將中國描繪成跟全世界對立的體制，中國在處理國際議題上應採取
展示包容的策略，讓世人看到中國堅持開放，互通有無，互補長短，共同搭建更適合人類生存的
地球，共享全球化好處；此將令中國比強調「美國優先」的美國更受歡迎。
　　他舉例表示，中國近期對外交往積極了許多，最高層出席Ｇ２０、ＡＰＥＣ等峰會，到不同
國家會見不同領導人，正正是主動接觸世界，令世界了解自己；在呼籲亞太命運共同體、中阿命
運共同體的同時，就細節做細緻溝通。
　
＊人民幣國際化：需自己首先尊重其價值＊
　
　　人民幣國際化，施永青認為，中國應首先自己尊重人民幣的價值，樂於接受以人民幣付款、
投資。「中國產品出口，你自己說要收美金，那麼人民幣就沒需求了；收到美金就去買美債，這
實際是肯定美金的地位，而不是人民幣的地位。」透過自己用人民幣，令其他國家為和中國做生
意、來華投資，他們才會想方設法去賺人民幣，令人民幣擁有國際地位。

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