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14/12/2022 16:15

《美元走勢－羅明立》美匯１０３﹒５附近短線有支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３７﹒６２　１３５﹒６９　１３５﹒２３
　　歐元╱美元　１﹒０６２３　１﹒０６４２　１﹒０６２０
　　英鎊╱美元　１﹒２３５１　１﹒２３７４　１﹒２３４３
　　美元╱瑞郎　０﹒９２９１　０﹒９２９７　０﹒９２７９
　　美元╱港元　７﹒７７６０　７﹒７８００　７﹒７７２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１１月ＣＰＩ按年增長７﹒１％，核心ＣＰＩ按年增長６％，較１０月時
繼續回落而且降幅大過預期，反映通脹保持放緩，可增強聯儲局放慢加息步伐的信心。今個月加
息０﹒５％基本板上釘釘，有進取的預期認為明年第一季有望只加息０﹒２５％。數據公布後美
匯指數回落，非美貨幣及金價都跳空走高，歐元升至１﹒０６７０，金價高見１８２４。
　　最新通脹數據塵埃落定後，聯儲局議息後的聲明及主席的言論能否配合市場預期將甚為重要
，鴿則可進一步推低美元，如意外偏鷹則會令匯市反覆，１０３﹒５０附近短線有支持。此外，
緊接而來的歐元區及英國議息結果亦要關注，兩地都面對通脹高但經濟疲弱的困局，歐央行較英
國更有機會放鷹，若博美元反彈，沽英鎊較適合；美元看淡則應考慮低吸歐元。　
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２４３０　１﹒２３２０　１﹒２４７０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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