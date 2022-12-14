《美元走勢－羅明立》美匯１０３﹒５附近短線有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３７﹒６２ １３５﹒６９ １３５﹒２３

歐元╱美元 １﹒０６２３ １﹒０６４２ １﹒０６２０

英鎊╱美元 １﹒２３５１ １﹒２３７４ １﹒２３４３

美元╱瑞郎 ０﹒９２９１ ０﹒９２９７ ０﹒９２７９

美元╱港元 ７﹒７７６０ ７﹒７８００ ７﹒７７２３

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《美元走勢》美國１１月ＣＰＩ按年增長７﹒１％，核心ＣＰＩ按年增長６％，較１０月時

繼續回落而且降幅大過預期，反映通脹保持放緩，可增強聯儲局放慢加息步伐的信心。今個月加

息０﹒５％基本板上釘釘，有進取的預期認為明年第一季有望只加息０﹒２５％。數據公布後美

匯指數回落，非美貨幣及金價都跳空走高，歐元升至１﹒０６７０，金價高見１８２４。

最新通脹數據塵埃落定後，聯儲局議息後的聲明及主席的言論能否配合市場預期將甚為重要

，鴿則可進一步推低美元，如意外偏鷹則會令匯市反覆，１０３﹒５０附近短線有支持。此外，

緊接而來的歐元區及英國議息結果亦要關注，兩地都面對通脹高但經濟疲弱的困局，歐央行較英

國更有機會放鷹，若博美元反彈，沽英鎊較適合；美元看淡則應考慮低吸歐元。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２４３０ １﹒２３２０ １﹒２４７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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