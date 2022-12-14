【ＥＳＧ】工銀亞洲目標明年代銷ＥＳＧ零售基金數目增至１００隻

《經濟通通訊社１４日專訊》工銀亞洲宣布，延長環境、社會及管冶（ＥＳＧ）零售基金認

購優惠至２０２３年６月３０日，合資格基金產品認購費劃一為０﹒５％，最低認購金額為

１００元，冀以較低的入場門檻吸引更多投資者接觸ＥＳＧ基金產品，以普及ＥＳＧ相關投資理

念。

此外，工銀亞洲夥拍晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）提升該行網站內「智投基金導航」功

能，為平台上逾１０００隻基金提供「晨星可持續性評級」，協助客戶有系統及客觀地評估不同

基金應對ＥＳＧ風險的能力，從而挑選合適的投資產品。「晨星可持續性評級」以地球圖示顯示

基金面臨的ＥＳＧ風險，並會每月更新。



＊目標明年代銷ＥＳＧ零售基金數目增至１００隻＊



工銀亞洲零售業務及財富管理部副總經理尹可豐表示，在新冠疫情及地緣政治影響下，投資

者決策時更多考慮企業在逆境中的反應及抗逆力，而不同的市場數據亦反映了ＥＳＧ評級較高的

企業在危機來襲時反應往往較為迅速，較能減低損失。儘管加息周期對整體債券價格有所影響，

但仍然無阻可持續投資的熱度；隨著各國政府積極推動ＥＳＧ債券，市場預計ＥＳＧ和可持續投

資相關的ＥＴＦ規模將會以每年１０％至２０％增長。

尹可豐指出，工銀亞洲將持續豐富ＥＳＧ相關投資產品選項，並正積極尋求不同合作夥伴，

目標於２０２３年將該行代銷的ＥＳＧ零售基金數目，由現時超過６０隻上升至１００隻，從而

為客戶帶來更多元化的基金投資選擇，進一步推動綠色投資概念。（ｂｉ）

