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14/12/2022 15:44

許正宇：外派金融持牌人士少於５０人，隨防疫放寬調回香港

　　《經濟通通訊社１４日專訊》有立法會議員關注疫情期間有金融機構的持牌人士離港，政府
如何吸引他們回流，財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會會議上表示，證監會在前年３月
，表明接受持牌法團調派持牌人到境外工作作為臨時安排，而暫時調派到境外的人一直少過５０
人，隨著防疫措施放寬，證監會指有關的機構已回覆，相關的人員將在３至６個月內調回香港。
　　許正宇稱，本港的金融優勢是長期背靠祖國，面向世界，當局會出訪宣傳香港的優勢，並有
政策及工具吸引企業及人才，包括家族辦公室的稅務寬減，希望吸引人才及吸納財富，充實香港
作為國際金融中心的地位。
　　他又表示，截至２０２１年底，香港的資產及財富管理業務總值達３５﹒５萬億元，當中
６５％的資金來自非香港投資者。香港具備實力作為亞洲的首選資產及財富管理樞紐。
　　他提到政府一直通過不同措施加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，包括引入多元
化的基金結構、為基金業提供更有利的稅務環境、擴闊基金銷售網絡、推動房地產投資信託基金
（房託基金）市場和推廣本港家族辦公室業務發展。上述措施亦有助吸引跨國企業在香港成立企
業財資中心。（ｃｌ）

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