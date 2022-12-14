【夜期時段】即月期指最新報１９７１０點，跌１５點，高水３７點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７１１點，跌１４點，高水

３８點，最新報１９７１０點，跌１５點，高水３７點，合約成交２３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７２４點，跌２點，高水２２點，最新報６７２１點，跌

５點，高水１９點，合約成交２２２張。

