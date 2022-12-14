《再戰明天》英歐央行公布議息結果，中美公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社１４日專訊》英歐央行公布議息結果，及中美公布零售銷售等數據，料為周

四（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲理事會會議舉行。周四本港時間４：３０ｐｍ，瑞士央行公布

貨幣政策。５：００ｐｍ，挪威央行公布利率決議及貨幣政策。晚上８：００ｐｍ，英倫銀行公

布利率決議及會議記錄。９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會舉行會議並宣布利率決定，會後央

行總裁拉加德召開記者會。



＊日本公布進出口數據，攜程公布業績＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布１１月出口，年率升幅料由２５﹒３％收

窄至１９﹒７％；１１月進口，年率升幅料由５３﹒５％收窄至２６﹒９％；１１月貿易收支料

由負２１６６２億日圓收窄至負１６７８７億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１１月失

業率，料維持於３﹒４％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布１１月新屋價格。本港時間

１０：００ａｍ，中國公布１１月工業生產，年率升幅料由５％收窄至３﹒５％，年初至今年率

升幅料維持於４％；１１月零售銷售，年率跌幅料由０﹒５％擴大至４％，年初至今年率升幅料

由０﹒６％收窄至０﹒４％；１１月失業率料由５﹒５％升上５﹒６％。本港時間３：００ｐｍ

，德國公布１１月批發物價。

本港時間８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由３％升上３﹒５％。本港時間

９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由２％升上２﹒５％。本港時間９：３０ｐｍ，美

國公布１１月零售銷售，月率料由１﹒３％逆轉至下滑０﹒２％；連續申請失業救濟金人數；首

次申請失業救濟金人數；１２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由４﹒５跌至負１。本港時間

１０：１５ｐｍ，美國公布１１月產能利用率，料由７９﹒９％降至７９﹒８％；１１月工業生

產月率料維持不變。

在本港，明日公布業績的公司有：攜程（０９９６１）等。（ｗａ）

