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14/12/2022 12:20

國泰（２９３）１１月載客人次按年增６﹒５倍，貨運跌２３﹒８％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，１１月份載客５２﹒６８萬人
次，較去年同月增加６５２﹒１％，但相比疫情前２０１９年１１月的水平下跌７９﹒９％。收
入乘客千米數按年上升５６５﹒５％，但與２０１９年１１月相比則減少７３﹒７％。乘客運載
率增加５１﹒７個百分點至７８﹒５％，以可用座位千米數計算的運力按年增加１２７﹒２％，
與２０１９年１１月相比下跌７３﹒１％。在２０２２年首１１個月，載客人次較去年同期增加
２２０﹒５％，運力上升３３﹒９％，而收入乘客千米數則上升２１１﹒９％。
　　集團１１月份運載約１０﹒３１萬公噸貨物，較去年同月減少２３﹒８％，與２０１９年
１１月相比減少４２﹒１％。月內的貨物收入噸千米數按年減少２７﹒８％，與２０１９年１１
月相比減少３８％。運載率下跌１５﹒６個百分點至６６﹒９％。以可用貨物噸千米數計算的運
力則按年減少１１％，與２０１９年１１月相比減少３６﹒４％。在２０２２年首１１個月，載
貨量較去年同期減少１２﹒６％，運力減少２０﹒７％，而貨物收入噸千米數則下跌３０﹒６％

　
＊１１月日均載客人次升至１﹒７６萬水平＊
　
　　顧客及商務總裁林紹波表示，集團客運業務持續表現正面。市民出遊的意欲及需求於１１月
持續改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其是從北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客
。隨著集團不斷增加航點及航班，亦帶動經香港樞紐轉機的客運。
　　１１月份的日均載客人次由１０月份約１﹒３萬上升至約１﹒７６萬水平。月內的客運運力
較上月增長約１６％，整體為疫情前水平的２７％。貨運方面，儘管１１月開始了傳統貨運的旺
季，月內貨運需求與１０月份相比只屬平穩，國泰上月運載約１０﹒３１萬公噸貨物，較１０月
份減少約６％，而貨運運力則按月下跌約２％。整體而言，貨運運力約為疫情前６４％的水平。
　
　
＊歡迎港府取消黃碼，正繼續恢復更多航點＊
　
　　國泰航空歡迎港府最新實施便利旅客來港的措施，尤其是由今天起取消疫苗通行證的黃碼限
制。有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的
航班網絡。
　　林紹波指出，隨著聖誕及新年喜慶的假期臨近，旅遊需求持續改善。國泰正繼續增加客運航
班運力及恢復更多航點，包括於１２月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，以及於來年１
月份恢復布吉及名古屋航班。預計前往日本及東南亞等休閒旅游熱點的殷切需求會延續至農曆新
年假期。
　　展望貨運業務，他表示，在客運航點網絡不斷擴大下，貨運客戶亦會有更多航點及班次的選
擇，但預計空運市場短期內仍面臨挑戰，直至內地的供應鏈轉趨穩定及主要消費品市場有補充庫
存的需要。（ａｃ）

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