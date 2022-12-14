《小傳日記》寒冬來襲影響供電？貴州電網已要求鋁廠減產！

《小傳日記》就嚟到聖誕節，天氣愈嚟愈凍，大家出街要著多幾件衫呀！

隨住寒冬來襲，電力供應成為其中一個焦點。近年內地多個省市喺冬季都會有電力緊張嘅問

題，最嚴重要數到前年，全國多地都出現拉閘限電、工業生產停擺、高層建築電梯全停等情況。

嚟到今年寒潮殺到，到底電荒又會唔會再次出現呢？

貴州電網近日發布通知，話自１１月底以嚟全省氣溫驟降，用電量迅速攀升，受高熱值煤不

足影響，喺電力外送降到最低水平嘅情況下，當前水電蓄能已經逼近「安全底線」，嚴重危及電

網安全運行，存在大面積拉閘限電嘅風險。貴州電網已經要求遵義鋁業等公司減負荷２０％，通

過５日負荷管理執行到位，各電解鋁企業亦暫時按７０萬千瓦總規模調減。

到咗冬天，無論工廠定民居嘅用電需求都會提高，貴州電網已經叫定工廠用少啲電。不過，

因為氣候變化愈嚟愈大，今個夏天熱浪已經影響內地多個省市一段時間，拉閘限電嘅情況過咗一

排先有好轉。如果今個冬天氣溫再凍啲，即使各地電網做足防備措施，都未必頂得住咁極端嘅天

氣，用電情況可能會非常緊張。

如果今個冬季持續拉閘限電，對煤炭股有著數。睇番兗礦（０１１７１）近日走勢都幾硬淨

，仲未跌穿１０天線同２０天線。趁今個冬天，大家不妨買啲煤炭股取下暖呀！請請！



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