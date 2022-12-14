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即市新聞

14/12/2022 10:54

《真知灼見－溫灼培》市場似在淡化息率對美元的影響

　　《真知灼見》美國１１月通脹率（ＣＰＩ）按年比率為７﹒１％，較１０月７﹒７％水平急
速回落。倘與６月高位９﹒１％比較，通脹更足足回落了兩個百分點。事實上，早於通脹數字公
布前，美國財長耶倫於過去周日（１１日）在接受美國ＣＢＳ電視台訪問時就預期，假使再沒有
突如其來的衝擊，美國通脹在２０２３年應會出現較顯著回落。現在回看，似乎耶倫的預期相當
準確。
　
＊重點看美息哪水平見頂及２０２４年會否減息＊
　
　　對於今晚（本港時間周四凌晨３：００）議息會，市場依然估計聯儲局會加息半厘，把聯邦
儲備基金息率推上４﹒２５％－４﹒５％範圍。但是，現在市場重點是放在整個加息周期上，看
最終聯邦儲備基金息率究竟會在５厘還是４﹒７５％見頂。而繼昨晚公（１３日）布的通脹數字
後，現市場估美息４﹒７５％見頂的機率明顯是略佔了上風。事實上，市場現所關注的不單只是
美息在哪水平見頂，還關注聯儲局會否於２０２４年開始減息。而這一切市場期望於今晚議息會
可找出答案。
　
＊息率對美元的影響力在降＊
　
　　回觀美元，受加息周期快見頂因素影響美元昨晚下跌，但跌幅並不顯著，從通脹數字未公布
前美匯指數大約處於１０５指數點，到今早（１４日）於亞洲市場回落到１０４水平徘徊所見，
跌幅尚算輕微。出現這情況，相信是因為市場早已預期聯邦儲備基金息率將於５厘見頂，現在只
是按照最新情況對美元的變化作出微調而已。不排除往後市場將逐漸淡化美息對美元匯價所帶來
的影響。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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