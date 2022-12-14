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14/12/2022 12:14

【議息前瞻】安聯料美今次加息５０基點，終端利率處５至６％區間

　　《環富通基金頻道１４日專訊》美國聯儲局將於本港時間周四公布議息結果，安聯投資全球
固定收益首席投資總監Ｆｒａｎｃｋ　Ｄｉｘｍｉｅｒ發表評論，預計宣布加息５０基點，並認
為雖然通脹似乎已見頂，但薪酬持續上漲，因此聯儲局必須繼續收緊貨幣政策。由於市場低估了
聯儲局主席鮑威爾反覆爭取經濟軟著陸的決心，該行預計利率走勢波動，尤其是短期利率。
　　儘管有越來越多收緊貨幣政策的措施，美國經濟還是不斷傳來好消息。美國服務業反映了經
濟韌性，１１月ＩＳＭ服務業指數５從１０月份的５４﹒４大幅上升至５６﹒５（市場預期為
５３﹒３），更令市場驚訝的是，儘管ＩＳＭ製造業指數疲弱，但工業訂單卻在上升。而就業市
場的健康狀況亦繼續帶來驚喜，１１月的數據證實了美國就業市場的韌性，其中非農就業崗位增
加２６﹒３萬個（市場預期約２６萬個），１１月失業率為３﹒７％，而１１月ＩＳＭ就業分項
指數從１０月的４９﹒１升至５１﹒５。美國企業似乎不願看到他們好不容易聘請回來的員工離
職。
　　該行認為在上述背景下，美國聯邦儲備委員會（ＦＯＭＣ）將需要繼續讓美國經濟增長放緩
。預計在今輪的ＦＯＭＣ會議上將公布加息５０個基點。但該行對這一舉動對美聯儲未來加息次
數多寡以達終端利率仍持謹慎態度。
　　Ｄｉｘｍｉｅｒ指，市場已充分預計美聯儲加息５０個基點，但他們可能會對鮑威爾的鷹派
基調感到意外。市場目前預測美國的終端利率為５％，並預計美聯儲在２０２３年下半年才會首
次下調利率。然而該行認為，這些預期並沒有考慮到通脹數據在未來幾個月持續上升的可能性。
鑒於美國經濟韌性導致通脹的高度不確定性，該行認為美聯儲的終端利率可能處於５％至６％區
間，並預計聯儲局不會在２０２３年下半年開始降息，因為鮑威爾已經明確表示，美聯儲致力避
免重蹈７０年代和８０年代的覆轍，因此投資者不應該期望儲局會迅速降息。
　　預計利率市場將出現波動，特別是短期收益率曲線可能會重新定價，以反映超出市場目前預
期的加息次數。（ｈｌ）

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