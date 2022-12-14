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即市新聞

14/12/2022 10:54

《宏觀論勢－李依萊》中港股票料現正面風險回報

　　《宏觀論勢》中國疫情防控措施進一步放寬後，相信仍是一大亮點。對房地產行業的扶持、
監管機構放鬆對科技公司的審查，以及地緣政治緊張局勢的緩和亦有助刺激市場情緒。
　　中國政策發展情況表明有望逐步重新開放。近期出台的「２０條措施」展示了中國退出「清
零」抗疫政策的政策路徑。國務院於１１月公布了提高老年人疫苗接種率的詳細方案，同時敦促
遵守放寬新冠疫情防控指導方針，進一步坐實了該觀點。市場預料決策者將加緊為實際退出「清
零」抗疫政策做好準備，並於２０２３年年中前重新開放。
　　這意味著出行限制最嚴格的時期可能已過去，且「清零」抗疫政策帶來的經濟衝擊也正接近
峰值。對於長線投資者而言，港股和中國大陸股票的低估值應可提供正面的風險回報。
　　２０２３年，除放寬「清零」抗疫政策所帶來的預期增長外，市場可能還會出現另外三個積
極因素。
　　首先，自１１月中旬以來對房地產行業的支持和政策放寬，將減低該行業對經濟的重大拖累
。中國人民銀行和中國銀保監會於１１月聯合發布了１６條措施，這是一次重大轉變，也是迄今
為止對房地產市場最有力的支持。
　　其次，監管機構對科技公司的審查可能將有所放鬆。在７月下旬的一次會議上，中央政治局
呼籲結束對互聯網平台的「運動式」監管打擊，而是用「常態化監管」取而代之。最近，中央規
劃機構國家發展和改革委員會主任於１０月底向人大提交的一份報告強化了這一訊息。
　　最後，習主席在最近的二十國集團和亞太經合組織會議上為緩和與美國、日本、韓國和澳洲
的地緣政治緊張局勢所做的努力取得積極進展，可能會在一定程度上緩解地緣政治風險。
　　宏觀經濟方面，由於環球經濟增長顯著放緩，２０２３年的投資前景可能依然複雜。歐洲或
將面臨長期經濟衰退，美國經濟或將於下半年陷入衰退。
　　從盈利預期、估值倍數、股票風險溢價和信貸息差的評估可見，股票和信貸的估值尚未充分
反映未來的經濟增長和盈利下滑。目前尚不具備持續上漲的條件。
　　不過，並非一切盡皆低迷無望。市場在經濟衰退結束之前往往會迎來拐點；預期在經歷
２０２３年上半年的震盪觸底後，風險資產將於２０２３年下半年逐步持續復甦，而全球股票和
固定收益資產普遍有望於２０２３年底取得正回報。預料投資者將青睞擁有穩健商業模式、強勁
資產負債表、高資本回報率、強勁現金流和良好利潤率的優質公司，因為當金融條件收緊時，優
質公司通常能夠更游刃有餘地應對具挑戰性的宏觀經濟狀況，跑贏大市。
　　加息周期一旦結束，隨著孳息率上升，投資者有望重拾對存續期和收益型資產的興趣。
《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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