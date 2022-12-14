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14/12/2022 16:14

恒指高收７７點報１９６７３，石藥收升逾６％，阿里健康挫逾７％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數全日收報１９６７３，升７７點或０﹒３９％，主板
成交１３６３﹒６４億元。恒生中國企業指數報６７０２，升４７點或０﹒７１％。恒生科技指
數報４２３７，升１４點或０﹒３４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２５元，升６﹒６元或２﹒０７％，成交７８﹒６５億元；美
團收報１８２﹒８元，升３﹒８元或２﹒１２％，成交４５﹒４５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８９﹒５元，升１﹒１５元或１﹒３％，成交３８﹒１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　石藥集團（０１０９３）收升６﹒４６％，報８﹒７３元，該股成交約１﹒２８億股，涉資
１０﹒９７億元，盤中高見８﹒７４元，最低見８﹒３４元；恒安國際（０１０４４）升
５﹒７４％，收報３９﹒６元；舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒６５％，收報９４﹒４５元
；創科實業（００６６９）升４﹒５６％，收報９６﹒２５元。
　　另外，阿里健康（００２４１）逆市收跌７﹒０９％，報８﹒１３元，該股成交約２﹒８７
億股，涉資２３﹒２９億元，盤中高見８﹒９２元，最低見７﹒７５元；碧桂園服務
（０６０９８）跌６﹒１４％，收報１８﹒９６元。（ｋｙ）

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