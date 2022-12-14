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14/12/2022 10:55

《股語有云－古添力》中國鐵塔業務具優勢，長線目標價２﹒２５銀

　　《股語有云》內地三大電訊商公布，明年租用中國鐵塔（００７８８）通信鐵塔及相關資產
達２０６５億人仔，其中，中移動（００９４１）佔１０００億人仔；中電信（００７２８）達
７１０億人仔；中聯通（００７６２）則佔３５５億人仔。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒３億元淨流入中國鐵塔，過去
一個月有逾５﹒４億元淨流入，過去三個月則有逾３﹒３億元淨流入。
　　中國鐵塔主要股東包括中移動、中聯通及中電信，三大電訊商亦為集團主要客戶。集團是中
國通信鐵塔基礎設施服務提供商，主要業務包括塔類業務、室分業務及跨行業站址應用與信息業
務。除三大通信運營商為主要客戶外，集團跨行業站址應用與信息業務的客戶主要來自環保、廣
播與數碼電視、衛星定位、能源、海事與農業等多個行業。
　
＊今年首三季溢利增長逾２１％＊
　
　　截至今年９月底止九個月，中國鐵塔錄得股東應佔溢利增長逾２１％至近６４億人仔；佔逾
９０％收入的運營商業務增長３﹒４％至近６２２億人仔；於今年６月３０日，集團現金及現金
等價物逾６９億人仔，借款總額近７００億人仔。
　　技術走勢方面，中國鐵塔今日以大陽燭炒上，執筆時已升越１００天線（約０﹒８８６元）
及２５０天線（約０﹒８９５元），一度高見０﹒９９銀，由於今日升幅不少，現價（約
０﹒９５元）先買一注（只宜小注），若回落至０﹒９銀樓下再買一注，假若股價唔回，則待升
越今年７月高位１﹒０５銀再買一注，中線目標為２０２０年４月高位約１﹒７銀，長線以
２０１９年４月高位２﹒２５銀為獲利目標，跌穿０﹒８５銀止蝕。《古添力》（本欄逢周一、
三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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