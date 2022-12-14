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即市新聞

14/12/2022 08:54

《樓市點評－汪敦敬》市場能量全面發放

　　《樓市點評》２００８年之後，牛熊市已經不可以在香港樓市中準確運用了，因為香港樓市
已經是由昔日的高借貸變為低借貸，加上當年已經開始重新進入供應不足的情況，及２００８年
之後國際上的嚴重量化貨幣，令到香港銀行體系內的資金大增，配合之前１９９７年至２００３
年的樓市低迷，樓市在低轉流的情形之下，反而令到香港愈來愈多住宅單位供滿樓，因此香港借
貸率及負債率日益減低，我們已經不是泡沫經濟結構，期間筆者是以「龍市理論」去描述這種新
常態。
　　
　　直到去年初，正確時間應該是２０２１年２月，中國開始面對西方「五眼聯盟」的圍堵，筆
者認為這令到一個特殊時段的開始，在不同無理的攻擊及圍堵之下，我們看到這大概年半多一點
的時間即去到２０２２年１０月，本來相對西方金融中心泡沫極低的香港股市最多下跌五成多，
由３１０８４﹒９４點跌至１４６８７﹒０２點，這個大跌幅我完全不認同是市場的機制，相對
來說本是「實的的」的樓市，最多跌到兩成左右，這個亦不是市場的泡沫爆破，這段市場機制失
效的時間令到樓市配合悲情出現無序下跌的情況，筆者認為是環球中大國之爭的博奕時段，所謂
博奕即是拳來腳往、各出奇謀，市場已經不可以用數據來推演未來的發展，我們只可以用市場的
不同事情的結果去評估這個新常態的變化。
　
　　這個階段直至去到今年１１月，我們見到「五眼聯盟」的圍堵開始進入一個相對穩定的階段
性，不過在１１月４日德國總理朔爾茨率團訪問中國，進行了飛機等多個項目的大交易，這些大
交易是證明了彼此在矛盾之下，仍然開始鞏固一些昔日合作的項目。在這段時間之後，筆者認為
收縮多時的內地包括香港的經濟，解除了圍堵的後顧之憂，在收縮之後很應該會發放能量，我們
見到很多變化，以今日香港股市１９５９６﹒２點對比１０月底１４６８７﹒０２點回升了
３３％，國內的防疫開始放鬆，二十大亦啟動了整個中國的經貿強勢，展開了序幕，迅速地改變

　
　　以上只是我們評估樓市用結果列出一些觀點，但當中一些重點是投資應該要留意的。
　
　　過去那段時間的調整並不是牛熊市的任何階段，說這個是泡沫爆破並不正確的，大家可以用
一個新的市道去重新評估，但不要再沉醉在牛熊市，耽誤了可能對你有利的投資時段，當然，每
個人的風險及機會結構不同，應該自己去判斷。
　
　　２０１２年去到２０１８年這段時間，樓市每次調整的時候，很多人都會當它是牛熊市，於
是等待更平價位出現，結果市場在調整不久之後就會再升。未來市場，筆者認為市場復甦之後仍
然會繼續以類似「龍市理論」的一個階段鞏固完之後再升，升到一定程度會重新調整鞏固，這個
情況會持續的，以上只是筆者個人的看法，大家可以參考一下。《祥益地產總裁　汪敦敬》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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