【新冠肺炎】珠海延長珠澳口岸持２４小時核酸證明通關至下周三

《經濟通通訊社１４日專訊》珠海市今日通告，所有經珠澳口岸入境、出境人員須持有２４

小時內核酸檢測陰性證明通關的現行措施，暫定繼續延長７天至１２月２１日２４時。珠澳口岸

其他疫情防控措施保持不變。（ｃｔ）

