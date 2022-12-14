【新冠肺炎】珠海延長珠澳口岸持２４小時核酸證明通關至下周三

《經濟通通訊社１４日專訊》珠海市今日通告，所有經珠澳口岸入境、出境人員須持有２４
小時內核酸檢測陰性證明通關的現行措施，暫定繼續延長７天至１２月２１日２４時。珠澳口岸
其他疫情防控措施保持不變。（ｃｔ）
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