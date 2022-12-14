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14/12/2022 16:47

【大國博弈】美法案欲切斷華為與金融體系聯繫，外交部：無理打壓

　　《經濟通通訊社１４日專訊》外電報道，包括美國參議院多數黨領袖舒默和共和黨人Ｔｏｍ
　Ｃｏｔｔｏｎ在內的兩黨團體支持一項參議院法案，尋求切斷華為和其他中資５Ｇ科技公司與
美國金融體系的聯繫，限制這些公司使用美國銀行服務。
　　在北京，中國外交部發言人汪文斌回應指，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量
，無理打壓中國企業。美方破壞國際規則，也將反噬自身，最終將搬起石頭砸自己的腳。中方將
堅定維護中國企業的正當合法權益。（ｄｗ）

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