【新冠肺炎】京東調集１０００多名快遞小哥定向增援北京快遞配送

《經濟通通訊社１４日專訊》京東表示，今日下午，從全國調集的首批１０００多名快遞小

哥已陸續抵達北京，定向增援北京市內的快遞配送等工作。他們將於明日起陸續投入到北京全市

的快遞配送工作中，後續還將有數百名小哥在本周內抵京。（ｃｔ）

